Manna verso il Napoli, Giuntoli non si scompone: la sua risposta sulla trattativa

Il direttore sportivo della Juventus, Cristiano Giuntoli, ha commentato le voci relative al passaggio di Manna al Napoli.

Giovanni Manna sarà con ogni probabilità il nuovo direttore sportivo del Napoli. A comunicarlo tutti i principali siti di calciomercato, tra cui su tutti Fabrizio Romano che in giornata ha reso noti gli stretti contatti tra il leader della next gen della Juventus ed Aurelio De Laurentiis.

Una sorta di scherzo del destino, solamente pochi mesi fa, infatti, Cristiano Giuntoli passava dal Napoli alla Juventus dopo la conquista dello scudetto, viaggio opposto a quello che con ogni probabilità compirà Manna, che abbandonerà la Mole Antonelliana per abbracciare il Vesuvio.

Giuntoli su Manna, le parole del direttore sportivo della Juventus

La Juventus, che non vive un momento facile in campionato, è impegnata questa sera nelle semifinali di Coppa Italia. Il primo appuntamento si terrà all’Allianz Stadium di Torino, dove il team di Max Allegri ospiterà la Lazio di Igor Tudor, che proprio pochi giorni fa, ha avuto la meglio in Serie A sui bianconeri.

Intercettato dai microfoni di Mediaset, il direttore sportivo della Juventus, Cristiano Giuntoli ha rilasciato alcune dichiarazioni, scontata la domanda su Manna, che l’ex Napoli ha preferito deviare:

“Manna? Non sono abituato a commentare le indiscrezioni, voglio parlare solamente della partita di questa sera.

Allegri in difficoltà? Questa è una partita importante per tutta la Juventus, è troppo facile dare delle colpe ai singoli quando le cose vanno male. Quando vinciamo lo facciamo tutti insieme, per questo motivo lo stesso discorso dobbiamo farlo quando perdiamo. Siamo fiduciosi per il futuro in ogni caso”.

Insomma, Giuntoli non si è voluto sbilanciare, come prevedibile che fosse. La notizia ha un pò spiazzato tutti, forse la stessa Juventus, che secondo le indiscrezioni rilasciate appunto quest’oggi, avrebbe già ricevuto comunicazione da Manna dell’intenzione di sposare il progetto Napoli. Staremo a vedere.