Manna, quanti talenti scoperti alla Juve: tutti i nomi scovati dal nuovo DS del Napoli

La notizia di quest’oggi è chiara: sarà Giovanni Manna il prossimo direttore sportivo del Napoli, analizziamo il suo percorso alla Juventus.

Aurelio De Laurentiis ha fatto la propria scelta: sarà Giovanni Manna il prossimo direttore sportivo del Napoli. Una vera e propria rivoluzione quella a cui si affaccerà il club la prossima estate, quando oltre ai tanti calciatori che saluteranno la piazza, si aggiungeranno anche figure dirigenziali.

Su tutte quella di Mauro Meluso, che proprio non ha convinto De Laurentiis, che un po’ a sorpresa, in maniera del tutto coraggiosa o forse fin troppo leggera, scelse di sostituire un totem come Cristiano Giuntoli con l’ex d.s di Spezia e Lecce, fermo dal 2021.

Manna, l’uomo dietro la Next Gen: quanti talenti scoperti dal campano

L’accordo tra Manna e De Laurentiis sarebbe già stato raggiunto, seppur verbalmente, e solamente nelle prossime settimane, il dirigente natio nella provincia di Salerno apporrà la firma sul contratto. Ma nello specifico, qual è il percorso sportivo di Manna? Classe 1988, laureato nel 2012, ottiene il diploma FIGC da direttore sportivo nel 2017.

Dopo le prime esperienze nel calcio dilettantistico, passa al Forlì nel 2013/2014, successivamente, si lega per svariati anni alla Svizzera. Dapprima il Chiasso, annata 2014/2015, poi al Lugano, dove collabora con Zdenek Zeman raggiungendo l’Europa League 2017/2018. Dal 2019 alla Juventus, da cui è partito il progetto più importante della sua carriera, quello della Next Gen.

Compito chiaro, scoprire e valorizzare i nuovi e giovani talenti del vivaio bianconero, gli stessi che man mano Allegri si è ritrovato a far esordire in prima squadra. Fagioli, Iling Jr, Soulé, Miretti, Barrenechea sono questi solamente alcuni dei nomi lanciati da Manna, calciatori che ad oggi rappresentano un investimento importante per la “Vecchia Signora”, che con Soulé su tutti ad esempio si è assicurata una cessione ed annessa plusvalenza importante.

Insomma, musica per le orecchie di De Laurentiis, da sempre orientato ad un mercato “green” e futuribile. Forse proprio quello di cui necessitava maledettamente il Napoli, un uomo che sapesse programmare e guardare in avanti, magari ponendo anche qui le basi per quella tanto decantata “scugnizzeria” mai concretizzatasi nei fatti. Insomma, staremo a vedere, ad oggi annunci ufficiali non ci sono, la strada però sembra delineata, in una sorta di passaggio di consegne: pochi mesi fa Giuntoli transitava da Napoli a Torino, Manna, suo braccio destro in questa annata, compirà invece il viaggio opposto. Che strano il calcio.