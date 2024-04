Conte prima scelta del Napoli: De Laurentiis disposto a una cosa mai fatta pur di averlo!

Antonio Conte è l’obiettivo di De Laurentiis per la panchina del Napoli. Il presidente azzurro sarebbe disposto ad ingaggiare il tecnico italiano in vista della prossima stagione.

La stagione del Napoli non è per nulla entusiasmante, motivo per il quale il presidente De Laurentiis è già proiettato alla prossima annata. L’obiettivo principale é tornare ad essere competitivi, in modo tale da lottare all’apice della Serie A e non solo. La strada per raggiungere tali traguardi è unica: il mercato.

Nella prossima sessione estiva di calciomercato assisteremo a colpi unici e mai visti prima. All’interno di tali movimenti sarà presente anche il Napoli. Quest’ultimo ha l’obbligo di formare una squadra competitiva, ma ancor più bisognerà scegliere il nome dell’allenatore che siederà in panchina. Il pallino del club, a distanza di alcuni mesi, porta ancora il nome di Antonio Conte.

Conte obiettivo del Napoli per la panchina: la strategia di De Laurentiis

Fermo da marzo 2023, Antonio Conte è pronto a tornare in panchina. Stando a quanto riportato da “La Gazzetta dello Sport” l’allenatore italiano vanta un carisma invidiabile, motivo per il quale sarebbe stato individuato da De Laurentiis come l’uomo giusto da cui ripartire. Il patron, subito dopo l’esonero di Garcia aveva contattato l’ex Juventus, il quale però rifiutò la proposta rispondendola al mittente. Dopo alcuni mesi, la situazione potrebbe essere cambiata, anche a causa della voglia di tornare in campo e sopratutto con un progetto del tutto diverso rispetto alla stagione in corso.

“Antonio vorrà le giuste garanzie, tecniche ed economiche: vorrà essere lui a scegliere il post Osimhen, il centravanti che dovrà far decollare il suo progetto. De Laurentiis, pur di accontentare Antonio, darebbe carta bianca anche in tal senso, magari venendo meno ai suoi principi cardine sul mercato. Per intenderci, se Conte volesse un giocatore come Lukaku – età avanzata e ingaggio pesante – Aurelio sarebbe pronto a fare uno sforzo. E non solo per la punta, visto che – con o senza Conte – ci sarà bisogno di almeno un top player per reparto per riportare in alto il Napoli”.

Un altro aspetto da sottolineare riguarda il lato economico. Antonio Conte ha uno stipendio da top player, non a caso sulle sue tracce ci sono diverse big europee come Bayern Monaco e Liverpool. Ciò nonostante, però, De Laurentiis è pronto ad assecondare le richieste dell’allenatore italiano, in modo tale da battere la concorrenza delle altre società. Infatti, le cifre sarebbero molto vicine a quelle percepite ai tempi del Tottenham.