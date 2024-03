Simeone alla Lazio, l’affare si fa caldo: il Napoli fissa il prezzo per la cessione!

Si scalda la pista di mercato Simeone-Lazio, con il Napoli che avrebbe addirittura fissato il prezzo dell’argentino. Le richieste azzurre.

Manca sempre meno al calcio d’inizio di Napoli-Atalanta, previsto alle ore 12.30 odierne allo stadio Diego Armando Maradona. Un fischio ad opera dell’arbitro che cancellerà, almeno per 90 minuti, tutto quello accaduto la scorsa settimana durante la pausa per le Nazionali, fra caso Acerbi-Juan Jesus, sentenze non condivise e duri comunicati. Il tutto, rimpolpato dalle sempre più presenti news di calciomercato di fine stagione, che hanno visto implicato il Napoli sia da un lato che dall’altro della medaglia. In particolare, a giungere quest’oggi sono nuovi aggiornamenti sulla pista Simeone-Lazio, con gli azzurri che avrebbero addirittura fissato il prezzo dell’attaccante argentino.

La Lazio vuole Simeone, le richieste del Napoli

Da ormai qualche settimana è tornata a bazzicare sui principali quotidiani di informazione sportiva la news di un interesse targato Lazio per Giovanni Simeone. Uno scenario di mercato, questo, già balzato fuori lo scorso gennaio, ma tornato a scaldarsi dopo l’arrivo di Igor Tudor sulla panchina dei capitolini. Il mister serbo ha infatti allenato il “cholito” nella stagione più prolifica della punta, in quel di Verona, e con un Immobile in partenza avrebbe individuato nell’argentino il proprio bomber del futuro.

Il tutto sarebbe stato quindi enfatizzato dalle richieste di cessione dello stesso attaccante, nonché dalle odierne news riportate dalla Gazzetta dello Sport, in grado di rivelare le cifre richieste dai partenopei per Simeone. Trattasi di circa 20 milioni, abili a spaventare la Lazio senza però arenare definitivamente la pista. Con i prezzi d’oggi infatti, tali cifre per una punta titolare sono grasso che cola, con Simeone che ha più volte dimostrato di saper buttare la palla in fondo al sacco quando in forma e se premiato dalla fiducia del proprio allenatore. Lo scenario continua quindi a scaldarsi, con il “cholito” ad oggi sempre più favorito per sostituire il partente Immobile in casa Lazio.

Occasione d’oro per il Napoli, sul calciomercato

Cessioni come quella probabile di Simeone potrebbero rappresentare una vera e propria occasione d’oro per il Napoli. Questo, a causa del budget che esse porterebbero nelle casse azzurre, data la copertura partenopea e l’estremo bisogno di dare uno scossone alla propria rosa. Aggiungere ai 120 milioni previsti dalla cessione di Osimhen altri 20 milioni, che potrebbero giungere dopo la dipartita di Simeone, potrebbero infatti mettere a disposizione del Napoli un tesoretto niente male da spendere in ogni reparto. Questo perché, al di là del nuovo bomber titolare da dover acquistare, la presenza in rosa di Raspadori e il ritorno in estate di Cheddira renderebbero superfluo il dover spendere cifre alte per sostituire l’argentino in caso di cessione.