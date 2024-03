Raspadori-Inter, De Laurentiis blocca tutto: il motivo è sorprendente

Scende in campo Aurelio De Laurentiis, che avrebbe agito in prima persona bloccando la trattativa Raspadori-Inter. Le ultime di mercato sul Napoli.

Il Napoli di mister Calzona si appresta a tornare in campo d’innanzi al proprio pubblico, giungendo sul terreno di gioco del Maradona per affrontare l’Atalanta. Una sfida cardine per la classifica di entrambe le squadre, che affronteranno il match con un top player assente a testa, quali Khvicha Kvaratskhelia e Charles De Ketelaere. I due non prenderanno quindi parte alla sfida di rientro dalla pausa per le Nazionali, che tante emozioni ha saputo regalare ai tifosi delle tante squadre implicate anche in alcune trattative di mercato. Fra queste, appunto il Napoli, raggiunto dall’interesse dell’Inter per Raspadori bloccato però sul nascere da Aurelio De Laurentiis in persona.

L’Inter vuole Raspadori, De Laurentiis blocca tutto dopo le ultime vicende

Ci ha pensato l’edizione odierna del Corriere dello Sport a fornirci nuovi aggiornamenti circa lo scenario di mercato Raspadori-Inter. Secondo il quotidiano infatti, in trattativa sarebbe addirittura sceso Aurelio De Laurentiis in persona, che avrebbe bloccato tutto a causa di fattori ben determinati. Il primo, chiaramente, la voglia di non cedere un proprio pezzo pregiato della rosa a una diretta concorrente, con ADL che da sempre preferisce le destinazioni estere per questa tipo di operazioni. I restanti due motivi sono però da ritrovare nel caso Acerbi e nel caso Zielinski, che avrebbero reso quasi impossibile per l’Inter trattare con il patron partenopeo.

Oltre all’evolversi della vicenda più recente infatti, De Laurentiis sarebbe ancora scottato dalle manovre di Marotta e Ausilio per quanto ne concerne l’ingaggio a parametro zero di Piotr Zielinski. Gli incontri in segreto e le visite mediche già sostenute avrebbero difatti contribuito ad incrinare ancor di più i complicati rapporti fra il presidente azzurro e l’amministratore delegato dei nerazzurri, con la strada verso Raspadori che si fa sempre più in salita per il club di Milano.

De Laurentiis blocca Raspadori, l’Inter vira su Gudmundsson

Non è stata quella raccontata poc’anzi la prima mossa ad opera di ADL per bloccare un presunto passaggio di Raspadori all’Inter. Già la scorsa settimana infatti, il patron chiese ai nerazzurri ben 40 milioni per il cartellino dell’ex Sassuolo, facendo vacillare sia Marotta che Ausilio. Questi ultimi due sarebbero quindi corsi ai ripari nell’immediato, sondando il terreno per un Albert Gudmundsson ora divenuto la prima scelta interista. Manovra, questa, che implicitamente coinvolge anche il Napoli, sulle tracce dell’islandese già la scorsa estate e anche in vista della prossima sessione di calciomercato.