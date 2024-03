Nuovo tecnico Napoli, il pallino di ADL allo scoperto: c’è l’annuncio sul futuro

Ancora incerto il futuro del Napoli: in estate sarà rivoluzione, dai calciatori fino al tecnico. Uno dei papabili, si è espresso in merito.

Il Napoli con ogni probabilità non accederà alla Champions League 2024 – 25. La sconfitta con l’Atalanta, ottenuta quest’oggi a seguito dello scontro diretto con gli orobici, ha con ogni probabilità definitivamente estromesso il team di Francesco Calzona dalla corsa all’Europa che conta.

Gli azzurri dovranno “accontentarsi” dell’Europa League, oppure della Conference League, se non addirittura di un anno senza coppe, la prima volta dopo 13 anni consecutivi trascorsi in giro per l’Europa. Uno scenario paradossale per un team che resta campione d’Italia in carica.

Napoli, un candidato alla panchina non rinnova con il suo club: le dichiarazioni

Sarà con ogni probabilità rivoluzione quindi in estate. Sono già in molti i calciatori ad essere consapevoli della loro partenza: da Osimhen, che verrà ceduto per una cifra record, permettendo al Napoli di chiudere la cessione più onerosa della propria storia, sino ad arrivare a Zielinski, già accordatosi con l’Inter a parametro zero.

Nel mezzo calciatori come Dendoncker, fuori dai piani tecnici ed immagine emblematica della gestione societaria da parte del Napoli e di Aurelio De Laurentiis. Oltre ai calciatori, però, anche la figura dell’allenatore è avvolta dal mistero.

Calzona non rinnoverà, in tanti sono quindi già stati accostati alla panchina degli azzurri: da Italiano sino al sogno Conte, passando per Palladino e Motta. Tra i papabili, però, c’è un altro nome che stuzzica particolarmente De Laurentiis, quello di Roberto De Zerbi. Sull’allenatore italiano, che da ormai quasi due anni è protagonista di un ottimo percorso al Brighton, ci sono gli occhi di svariati top club, nello specifico: Liverpool, Bayern Monaco e Barcellona.

Nonostante ciò, la speranza di rivederlo in Italia persiste, non solo in casa Napoli. Quest’oggi, nel corso della conferenza stampa pre – gara, l’allenatore ex Sassuolo ha però annunciato una decisione clamorosa, quella di non rinnovare con gli inglesi:

“Non abbiamo raggiunto un accordo di rinnovo, ne abbiamo parlato ma non c’è un accordo. Al momento, non penso di rinnovare Il motivo non è economico, ma anche di ambizione, devo comprendere i piani del club”.

Insomma, un messaggio chiaro di De Zerbi, personaggio da sempre molto ambizioso. L’allenatore del Brighton è stato chiaro: per rinnovare bisognerebbe alzare l’asticella, se così non fosse, il richiamo dei sopracitati top club sarebbe troppo forte. L’ipotesi Napoli, per quanto meno probabile, resterebbe comunque in piedi, De Zerbi non ha mai negato il suo fascino per la piazza, senza Champions, però, diventerebbe tutto più difficile.