Monza prossimo avversario del Napoli, un titolarissimo non ci sarà: il motivo

Piccola buona notizia in un sabato difficile: il Monza, prossimo avversario del Napoli, non potrà contare su un titolare contro gli azzurri.

La sconfitta del Napoli contro l’Atalanta è stato l’ennesimo boccone amaro della stagione degli azzurri. Un team incapace di ripetersi, non solo, ma addirittura di effettuare un downgrade con pochi eguali: dallo scudetto, vinto dominando, sino ad una anonima lotta per l’Europa League, se non addirittura Conference League.

Una situazione paradossale, difficilmente pronosticabile agli albori del campionato, dove nonostante una gestione assurda da parte di Aurelio De Laurentiis, il Napoli si presentava come una delle favorite per la corsa al titolo. Tre allenatori dopo, con due sessioni di calciomercato condite da tante parole e pochissimi fatti, la nuda e cruda realtà è questa: una realtà anonima, figlia con ogni probabilità della mancanza di programmazione che lascia oggettivamente esterrefatti per ciò che sarebbe potuto essere e non è stato.

Monza, che beffa: un titolarissimo salta la sfida di “vertice” contro il Napoli

Nella giornata che ha sancito l’uscita dalla corsa Champions, il Napoli si è ritrovato anche per scelta propria ad infrangere le regole della Lega Serie A. La presa di posizione dopo il caso Juan Jesus – Acerbi non ha faticato ad arrivare, coprendo la fascia con il messaggio “Keep racism out”, una decisione, che comporterà una multa da parte del massimo organo calcistico italiano.

In un sabato pre – pasqua “horror”, però, una piccola buona notizia dalla Serie A è arrivata. Il Monza, prossimo avversario del Napoli, appaiato in classifica a 42 punti (solamente 3 lunghezze di distanza dal Napoli quindi), è uscito sconfitto da Torino fallendo l’aggancio. Non solo però, il team di Palladino, tecnico attenzionato dal Napoli, ha perso anche un titolarissimo per squalifica nel corso dei 90 minuti in Piemonte.

Si tratta di Matteo Pessina, capitano dei brianzoli, che al minuto 72, a causa di un doppio giallo, ha dovuto abbandonare anzitempo il terreno di gioco. Una assenza che per regolamento si protrarrà anche nella prossima giornata, non permettendo ai biancorossi di usufruire di uno degli uomini di punta all’interno della propria rosa.

Una assenza pesante, che potrebbe risultare decisiva quella di Pessina. Il centrocampista italiano, campione d’Europa con l’Italia nel 2021, aveva incrociato il Napoli nella gara d’andata, terminata zero a zero al Diego Armando Maradona, fallendo il rigore del possibile vantaggio. Insomma, Napoli questa stagione ha rappresentato una sorta di “maledizione” per l’ex Atalanta.