Caso Acerbi, Meluso non ci sta, pazzesco attacco ad Acerbi in diretta!

Il direttore sportivo del Napoli, Mauro Meluso, ha parlato prima del match contro l’Atalanta. Il ds azzurro è stato chiaro e inciso sul caso Acerbi.

A pochi minuti dal fischio d’inizio del match Napoli-Atalanta, valevole per la 30esima giornata di Serie A, il direttore sportivo del club azzurro, Mauro Meluso, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Dazn. Il ds della società partenopea è stato molto chiaro sulla questione Acerbi-Juan Jesus.

Meluso non ci sta

Il direttore sportivo del Napoli, Mauro Meluso, è stato molto deciso nelle dichiarazioni pre gara rilasciate ai microfoni di Dazn in merito al caso Acerbi-Juan Jesus: “Il club ha fatto un comunicato chiaro e inequivocabile. Non parteciperemo a nessuna manifestazione istituzionale contro ogni forma di razzismo, che invece organizzeremo in modo autonomo”.

Meluso non ci sta. Il direttore sportivo del Napoli attacca Francresco Acerbi: “Siamo rimasti delusi per la vicenda che ha visto coinvolto Juan Jesus. A volte basterebbe assumersi le proprie responsabilità e chiedere scusa. Questo è un parere personale, perché è inequivocabile che qualcosa di particolare sia successo”.