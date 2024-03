Mercato Napoli, De Laurentiis prepara una mini rivoluzione: due colpi nel mirino azzurro

Il Napoli si prepara a salutare Victor Osimhen al termine della stagione. Il presidente De Laurentiis avrebbe già individuato il nuovo centravanti da mettere a disposizione del club.

Il futuro di Victor Osimhen resta ancora un rebus. L’attaccante nigeriano è reduce da una stagione ad altissimi livelli, ma l’annata in corso non è stata delle migliori. I problemi extracampo hanno preso il sopravvento, motivo per il quale la cessione appare ancor più probabile. Ovviamente per lasciarlo partire servirà un’offerta da ben 100 milioni di euro a salire.

Aurelio De Laurentiis conosce le qualità dell’attaccante, motivo per il quale non farà sconti a nessuno. Inoltre, con i soldi che arriveranno dal trasferimento, il club ha l’obbligo di acquistare nuovi calciatori per tornare ad essere competitivi e lottare così all’apice della Serie A e non solo. A tal proposito, il mercato appare l’unica strada per rilanciare il club campano dopo lo scudetto alzato al cielo nell’ultima stagione.

Mercato Napoli, Osimhen verso l’addio in estate: scelto il sostituto

Il presidente azzurro avrebbe individuato diversi profili ideali per l’attacco. In pole position continua ad esserci Joshua Zirkzee, il quale è l’assoluto protagonista della fantastica stagione del Bologna. A complicare l’acquisto dell’ex Bayern Monaco potrebbe essere la mancata qualificazione in Champions League, visto l’attuale ritardo in classifica dei Campioni d’Italia. Infatti, nelle ultime settimane ha preso quota il nome di Santiago Gimenez, attualmente in forza al Feyenoord. Il classe 2001 ha già siglato 21 gol in sole 25 partite, conquistando così l’interesse dei top club.

Inoltre, un ulteriore addio doloroso in casa Napoli sarà rappresentato dal passaggio di Piotr Zielinski all’Inter. Il polacco, dopo il mancato accordo con il club azzurro, ha deciso di sposare il progetto della società lombarda. Tutto ciò “obbliga” la dirigenza partenopea a puntare su un nuovo profilo a centrocampo. L’obiettivo numero uno porta il nome di Heorhij Sudakov, gioiellino classe 2001 di proprietà dello Shakhtar Donetsk. Il club ucraino ha già fatto sapere di aver rifiutato un’offerta da ben 40 milioni di euro, motivo per il quale occorreranno circa 50 milioni per accaparrarsi uno dei talenti più cristallini nati in Europa.