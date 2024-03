Kvaratskhelia in forte dubbio per Napoli-Atalanta: svelato il suo sostituto in caso di forfait

Khvicha Kvaratskhelia rischia di saltare la sfida contro l’Atalanta. L’esterno azzurro ha accusato una forte contrattura all’inguine, motivo per il quale è da considerare in dubbio.

Manca sempre meno alla ripresa della Serie A. Il Napoli tornerà in campo sabato alle ore 12:30 contro l’Atalanta, in un match tutt’altro che scontato. La partita contro gli orobici potrebbe rappresentare la svolta fondamentale per una possibile rimonta Champions, ma ovviamente tutto passerà dal risultato del Maradona.

Proprio a causa dell’importanza del match, Francesco Calzona è in ansia per Kvaratskhelia. Quest’ultimo è reduce da una gioia immensa: la prima storica qualificazione della Georgia al prossimo Europeo. Il tutto, però, ha dovuto fare i conti con la “sfortuna”, la quale ha colpito l’esterno azzurro. Infatti, il numero 77 ha rimediato una forte contrattura all’inguine, motivo per il quale è da considerare in dubbio per il big match.

Kvaratskhelia rischia il forfait contro l’Atalanta: la scelta di Calzona

Il Napoli non può più sbagliare. Contro l’Atalanta sarà una delle ultime chance per continuare a rincorrere il treno Champions League. Ovviamente, per raggiungere tale obiettivo sarà necessario poter contare sugli uomini migliori. A tal proposito, Calzona potrebbe essere costretto a fare i conti con il problema fisico di Kvaratskhelia. Quest’ultimo è uscito malconcio con la maglia della Georgia e gli esami hanno evidenziato un fastidio muscolare importante.

Al momento, non tutte le chance sono sparite. Infatti, per sciogliere la contrattura ci sarà bisogno di tanto lavoro specializzato, ma nel calcio non è mai detta l’ultima parola. Il calciatore è voglioso, conosce l’importanza del rush finale di stagione e proverà a mettersi a disposizione dei compagni e non solo. Quindi, non è totalmente da escludere un recupero lampo nelle prossime ore. In caso contrario, il neo tecnico del Napoli avrebbe già individuato l’uomo giusto da cui ripartire: Giacomo Raspadori.

L’ex Sassuolo è reduce dalla spedizione dell’Italia negli Stati Uniti d’America. Sotto il comando di Luciano Spalletti non è riuscito ad incidere, risultando più volte fuori dal gioco della Nazionale. Proprio la prestazione “sottotono” potrebbe essere un motivo per il quale è giusto credere nelle sue qualità in vista della sfida contro l’Atalanta. Infatti, Francesco Calzona sembrerebbe ormai convinto a schierare il seguente tridente: Raspadori, Osimhen e Politano. I tre attaccanti avranno il compito di condurre i partenopei verso una vittoria che darebbe una grossa spinta mentale in vista delle ultime giornate di Serie A.