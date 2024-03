Dove vedere Napoli Atalanta: le soluzioni in tv e in streaming

DOVE VEDERE NAPOLI ATALANTA – Domani alle ore 12:30 il Napoli scenderà in campo per il 30° turno di Serie A contro l’Atalanta: dove seguire il match.

Cresce l’attesa per il ritorno in campo del Napoli di Francesco Calzona. La Serie A, dunque, è pronta a ripartire dopo la pausa forzata a causa della sosta per le Nazionali.

Il campionato del Napoli riparte da un big match che potrebbe rivelarsi già decisivo per il futuro degli azzurri. Giovanni Di Lorenzo e compagni dovranno affrontare l’Atalanta di Gian Piero Gasperini e avranno solo un risultato a disposizione: la vittoria.

L’obiettivo in questo rush finale di campionato resta la qualificazione alla prossima Champions League che potrebbe arrivare anche con il 5° posto in campionato grazie alla prima posizione dell’Italia nel Ranking UEFA.

Napoli-Atalanta: come arrivano le due squadre al match

Napoli a Atalanta stanno vivendo due stagioni agli antipodi. Gli azzurri, infatti, non hanno tenuto fede alle aspettative di inizio stagione e sono fuori dalla zona Champions League.

L’Atalanta di Gian Piero Gasperini, invece, è in linea con quanto ci si aspettava alla vigilia del campionato. I bergamaschi, grazie all’assenza del Napoli nelle zone di testa, potevano essere pienamente in corsa per il 4° posto, ma non avevano fatto i conti con lo splendido Bologna di Thiago Motta.

Il match di domani al Maradona, però, è un big match decisivo per la lotta Champions League. Il Napoli dovrà fare a meno di Khvicha Kvaratskhelia, tornato malconcio dalla storica qualificazione della Georgia ai prossimi Europei.

Assenza pesante anche in casa Atalanta. I nerazzurri, infatti, dovranno fare a meno di un Charles De Ketelaere rinato in questa stagione. Per il belga, infatti, sono arrivati 6 gol e 6 assist in campionato. Gasperini, però, potrà contare su Teun Koopmeiners. L’obiettivo di mercato del Napoli, infatti, ha recuperato in extremis dal problema al polpaccio sinistro e dovrebbe partire titolare.

Napoli-Atalanta in streaming e in tv: tutte le possibilità

Il match di domani tra Napoli e Atalanta si giocherà alle ore 12:30 allo Stadio Maradona. All’andata, il primo Napoli di Mazzarri, vinse per 2-1 grazie alle reti di Osimhen e Elmas.

Come spesso accade, i tifosi si chiedono dove vedere Napoli Atalanta e di seguito c’è la risposta.

Il match tra Napoli e Atalanta sarà trasmesso in esclusiva da Dazn. I tifosi potranno vedere gli azzurri tramite l’app fruibile su smart tv, oltre che su console di gioco e dispositivi come TIMVISION Box, Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast. Il match visibile anche sul canale Zona DAZN (canale 214) presente su Sky.