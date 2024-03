“C’è stato un equivoco del Napoli”, l’ex scout fa una rivelazione su Lindstrom

L’acquisto di Jesper Lindstrom continua a lasciare tanti dubbi e perplessità, l’ex scout del Napoli fa un’importante rivelazione sul danese.

Durante questo campionato, il Napoli ha vissuto un calciomercato molto intenso. Tra la sessione estiva e quella invernale, sono tanti i giocatori arrivati in maglia azzurra. Ma nonostante i numerosi acquisti, non tutti stanno riuscendo ad emergere all’interno della rosa.

Lindstrom gioca fuori ruolo, l’ex osservatore del Napoli spiega l’equivoco

Massimo Morales, ex membro dello scouting del Napoli con Pierpaolo Marino, è intervenuto ai microfoni di radio CRC per parlare di tutte le manovre di mercato del Napoli. Un calciomercato reputato sufficiente, eppure, i giocatori acquistati non stanno ancora trovando molto spazio in campo per dimostrare le proprie qualità. Tra questi, spicca sicuramente il nome di Jesper Lindstrom.

Il danese è arrivato in estate dall’Eintracht Francoforte per circa 25 milioni di euro, il Napoli ha sempre avuto aspettative molte volte sul giovane talento. Nonostante ciò, il giocatore ancora non ha avuto la possibilità di dimostrare in campo tutto il suo potenziale. Pur avendo cambiato tre allenatori in panchina azzurra (da Rudi Garcia, Walter Mazzarri e adesso Francesco Calzona, ndr), il giovane talento non è riuscito a guadagnarsi spazio tra i titolari. Eppure, Lindstrom è un giocatore che ha dimostrato di avere determinazione e ottime qualità di gioco in Budensliga. Un calciatore pagato così tanto, ci si aspetta di vederlo in campo più spesso.

Di seguito quanto evidenziato:

“Il mercato del Napoli, sia estivo che invernale, è stato un mercato da 6+, sufficiente ma non vero e proprio di rinforzamento. Sulla carta l’unico giocatore rinomato era Lindstrøm. Gli altri nomi sono ragazzi che hanno delle qualità, ma non hanno inciso. Paradossalmente anche Kim in Turchia incideva. Lindstrøm era già noto come giocasse, poi se qualcuno ha parlato di vice Lozano o esterno, si è equivocato come dicono gli spagnoli. Poi un giocatore che paghi così, ci devi puntare facendolo giocare nel suo ruolo e dandogli il tempo per esprimersi. C’è stata una carenza gestionale di un giocatore come Lindstrøm che aveva dimostrato nella Bundesliga di essere un giocatore forte”.

Dunque, secondo l’ex scout del Napoli, sicuramente Jesper Lindstrom è un giocatore sul quale puntare. Il club partenopeo dovrebbe dargli più spazio e fiducia, il giovane danese merita di giocare nel suo ruolo di trequartista e soprattutto, ha bisogno di tempo per esprimere al meglio tutte le sue qualità e caratteristiche. Durante il prossimo campionato, chissà se potrà trovare spazio e dimostrare al meglio quanto vale.