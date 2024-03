Caso Juan Jesus, la società è vicina al brasiliano: cosa accadrà al Maradona prima di Napoli-Atalanta

Il Napoli si schiera con Juan Jesus: il club ha organizzato alcune iniziative a sostegno del difensore azzurro in vista del match con l’Atalanta.

La mancata sanzione ai danni di Francesco Acerbi lascia tanta amarezza a Juan Jesus. Quest’ultimo, durante la sfida tra Inter e Napoli è stato vittima di un insulto razzista partito dal difensore dell’Inter. Il Giudice Sportivo ha analizzato la situazione ed ha ritenuto “innocente” l’italiano, chiudendo così in modo definitivo la questione.

La sentenza ha fatto rapidamente il giro del mondo, scatenando l’ira dei tifosi e del diretto interessato. Nelle ultime ore, Juan Jesus ha modificato l’immagine del profilo “Instagram” lasciando spazio ad un pugno chiuso che si schiera (come sempre) contro il razzismo. Il calciatore brasiliano è stato sommerso di messaggi positivi e anche il club Campione d’Italia ha dimostrato tutta la propria vicinanza in merito alla questione.

Caso Juan Jesus, il Napoli prepara un’iniziativa al Maradona: le ultime

Napoli-Atalanta non sarà una sfida come tutte le altre. Oltre l’importanza del match, i padroni di casa dovranno fronteggiare all’amarezza di Juan Jesus. Quest’ultimo è stato vittima di un insulto razzista, che però non è stato punito in alcun modo dalla giustizia italiana. A tal proposito, il club azzurro starebbe organizzando diverse iniziative per dimostrare al proprio calciatore di essere dalla parte giusta in questa situazione totalmente spiacevole.

La società ha già deciso di abbandonare la patch “Keep Racism Out” sulle maglie, come già comunicato nei giorni scorsi. Inoltre, l’obiettivo è coinvolgere i circa 50mila spettatori che saranno presenti allo stadio Diego Armando Maradona con iniziative a sostegno del centrale brasiliano, il quale ha vissuto giorni “surreali”. Secondo quanto riporta l’edizione odierna de “La Repubblica”, però, al momento c’è il massimo riserbo su quello che accadrà domani prima del match contro l’Atalanta.

Negli ultimi giorni, il club partenopeo ha già diffuso l’hashtag #iostoconjj, ma tutto ciò non basta per eliminare il razzismo. Infatti, sui campi della Serie A non è il primo episodio di questo genere e forse non sarà neppure l’ultimo. L’obiettivo della dirigenza è lanciare un messaggio molto chiaro per provare a cancellare in modo definitivo tale situazione. Una cosa è certa: Juan Jesus sarà accolto alla grande allo stadio Diego Armando Maradona per il match in programma sabato alle ore 12:30.