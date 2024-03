Acerbi rompe il silenzio: “Non sono mai stato razzista”, poi il messaggio a Juan Jesus

Francesco Acerbi risponde alle critiche dopo la sentenza del Giudice Sportivo. Il calciatore dell’Inter è stato assolto dopo l’insulto razzista ai danni di Juan Jesus.

Si è chiusa con un “nulla di fatto” la vicenda tra Francesco Acerbi e Juan Jesus. Il calciatore dell’Inter era finito al centro delle polemiche, a causa di un possibile insulto razzista ai danni del brasiliano. Dopo l’interrogatorio della Procura, il tutto è passato in mano al Giudice Sportivo, il quale ha deciso di credere nell’innocenza del giocatore.

La sentenza ha fatto discutere i più esperti, tra questi anche il club Campione d’Italia. Infatti, quest’ultimo ha reagito con un comunicato durissimo dissociandosi così dalle prossime campagne anti razzismo. Forse, la verità non verrà mai a galla, ma va però ricordato che a San Siro è stata scritta una pagina molto buia del calcio italiano.

Francesco Acerbi non sconterà nessuna giornata di squalifica dopo la decisione del Giudice Sportivo. Quest’ultimo ha ribadito l’innocenza del calciatore italiano, il quale è uscito “vincitore” dalla surreale situazione che l’ha visto protagonista nelle ultime settimane. La reazione dell’ex Sassuolo è stata inevitabile, motivo per il quale ha deciso di concedere un’intervista ai microfoni de “Il Corriere della Sera”. Di seguito le sue parole:

Sono molto triste e dispiaciuto, abbiamo perso tutti. Le persone che mi stanno vicine sono state molto felice al momento della sentenza definitiva. Io credo che non sia possibile dare del razzista ad una persona quando una parola viene fraintesa. Dopo la decisione del Giudice Sportivo ho percepito un grande accanimento nei miei confronti, sono stati giorni difficili. In campo non c’è stato alcun episodio di razzismo, motivo per il quale sono dispiaciuto anche per Juan Jesus. Ad oggi, dico che il razzismo è una cosa seria e non un presunto insulto. Quando una persona sbaglia è giusto che paghi, proprio come successo a me quando ho mostrato il dito medio ai tifosi della Roma.