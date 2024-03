Futuro De Zerbi, chance per il Napoli? Un top club si tira indietro

Il Napoli è alla ricerca del nuovo allenatore in vista della prossima stagione, e tra i preferiti c’è anche De Zerbi. Un top club si ritira dalla corsa al tecnico italiano.

Al termine della stagione, De Laurentiis dovrà sedersi al tavolo con i dirigenti del Napoli per scegliere il nuovo allenatore. La scorsa estate è stata effettuata la scelta sbagliata dopo l’addio di Luciano Spalletti, con la panchina affidata a Rudi Garcia.

Il tecnico francese è stato poi esonerato, e sostituito da Mazzarri, che a sua volta è stato esonerato e sostituito da Calzona. Nella lista di De Laurentiis per la panchina del Napoli ci sono diversi nomi, tra cui quello di Roberto De Zerbi. Un top club rinuncia all’attuale allenatore del Brighton, con le chance per il Napoli che quindi aumentano.

Un top club si tira fuori dalla corsa a De Zerbi: il Napoli può sognare?

In casa Napoli, attualmente tutta l’attenzione è verso questo rush finale di stagione, in cui si tenterà di raggiungere l’insperata qualificazione alla prossima Champions League. Francesco Calzona ha risollevato il Napoli nelle ultime settimane, e proverà a concludere la stagione regalando un piazzamento dignitoso agli azzurri. A fine stagione, Calzona poi saluterà nuovamente il Napoli, con la società che si ritroverà a scegliere il nuovo allenatore. Sono tanti i nomi che orbitano attorno al Napoli, tra cui l’allenatore del Brighton, Roberto De Zerbi. Come annunciato da Matteo Moretto su X, il Barcellona sarebbe fuori dalla corsa per il tecnico italiano, con i Blaugrana che puntano forte su altri profili come Thiago Motta. Ovviamente l’esclusione di un top club come il Barcellona dalla corsa a De Zerbi non fa altro che aumentare le chance del Napoli.

Aurelio De Laurentiis non si può permettere di sbagliare la guida tecnica del Napoli per il secondo anno consecutivo, visto che in questa stagione questa scelta ha determinato l’intera stagione. Il presidente del Napoli dovrà valutare attentamente ogni nome insieme ai suoi dirigenti, e scegliere il profilo giusto per la squadra. Ovviamente De Zerbi farebbe fare un gran salto di qualità dal punto di vista del gioco, e vista la fame del tecnico italiano, potrebbe condurre la squadra verso vari successi. D’altronde su De Zerbi c’è l’endorsement di Pep Guardiola, da cui l’allenatore italiano si ispira. L’esclusione del Barcellona non fa altro che alimentare le speranze del Napoli di poter affidare la propria panchina a De Zerbi, anche se la concorrenza ad oggi resta ancora molto agguerrita per l’attuale tecnico del Brighton.