Da SKY lanciano l’ipotesi: Osimhen potrebbe restare al Napoli ad una condizione

La separazione tra il Napoli e Victor Osimhen quest’estate sembra ormai certa, nonostante il rinnovo del contratto. Secondo un giornalista Sky, non è ancora da escludere del tutto la permanenza dell’attaccante nigeriano in azzurro.

Con l’intervista rilasciata alla CBS durante la Coppa d’Africa, Victor Osimhen ha di fatto lasciato la porta aperta ad una cessione il prossimo giugno. Nonostante il rinnovo contrattuale di dicembre, la situazione del numero nove azzurro è chiara: qualsiasi top club disposto a pagare la clausola inserita nel contratto si aggiudicherà le sue prestazioni sportive del bomber nigeriano. Nella giornata odierna, però, è spuntata un’ipotesi che apre a nuovi scenari tra l’attaccante e il Napoli.

Osimhen potrebbe restare al Napoli, l’ipotesi lanciata da Luca Marchetti di Sky Sport

Luca Marchetti, giornalista di Sky Sport, ha rilasciato ai microfoni di Radio Marte alcune dichiarazioni su Osimhen ed il suo futuro. Ecco quanto evidenziato:

Secondo me è improbabile che Osimhen rimanga a Napoli ma non lo escludo. È improbabile soprattutto per un discorso di stipendio. Immagino che squadre interessate al calciatore ce ne siano per forza perché di attaccanti importanti non ce ne sono molti e il nigeriano ha dimostrato di saper reggere l’urto anche con le competizioni più importanti. Quanto possa valere dipende dal gioco delle parti. Se De Laurentiis decide di non scendere sotto i famosissimi 120mln veramente rischia di tenerselo. Se una società è realmente interessata a prendere Osimhen e sa che il Napoli difficilmente può pagare uno stipendio di 10mln offre 110 o 120mln? Ecco perché è importante il gioco delle parti o delle trattative. Io credo che oggi Osimhen possa valere intorno ai 100mln; sono poche le squadre che possono permetterselo ma queste squadre di un attaccante potrebbero averne bisogno. Parlo del Chelsea, del PSG e potrebbe esserci qualche altra squadra a sorpresa.

Osimhen in questa stagione ha collezionato appena 17 presenze in Serie A su 29 giornate disputate, di cui 15 da titolare, a causa di vari infortuni, segnando comunque 11 gol e fornendo 2 assist. Nonostante la media realizzativa sia di tutto rispetto, l’incertezza sulla tenuta fisica che aleggia sul calciatore da quando è a Napoli può risultare determinante per quelle che sono le cifre di un ipotetico accordo di cessione. Inoltre, il suo carattere forte, non sempre gestibile, è un altro fattore da non sottovalutare. In ogni caso, il valzer di attaccanti europei, che partirà con l’approdo di Mbappè al Real Madrid, vedrà sicuramente il giovane attaccante nativo di Lagos protagonista indiscusso.