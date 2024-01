Gli chiedono del futuro: la risposta di Osimhen non lascia dubbi, c’è l’annuncio

Victor Osimhen ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky: le sue parole non lasciano alcun dubbio.

Victor Osimhen è stato il gran protagonista della scorsa stagione, conclusa con la vittoria del terzo scudetto azzurro. Il numero 9 del Napoli, però, non è riuscito ad imporsi in questa stagione, complici le gestioni da rivedere e di Garcia e di Mazzarri. Il centravanti nigeriano ha lasciato il segno soltanto 7 volte in campionato a causa anche di alcune noie extra-campo che lo hanno coinvolto.

Osimhen è stato convocato in Coppa d’Africa e all’esordio contro la Guinea Equatoriale ha immediatamente lasciato il segno, timbrando il cartellino valevole per l’1-1 finale. Una partita che dimostra gli alti e bassi della sua stagione: il calciatore, infatti, nel post-partita, è stato aspramente criticato per aver sbagliato il gol che sarebbe valso la vittoria.

Nonostante ciò, non si è lasciato influenzare dalle voci che lo circondano ed ha rilasciato alcune dichiarazioni, ai microfoni di Sky, in cui ha parlato del suo rapporto con Aurelio de Laurentiis e del suo futuro.

Osimhen sicuro: “Ho altri piani per la mia carriera, non è il momento”

L’ex Lille ha parlato di Aurelio De Laurentiis ed ha espresso con estrema sincerità il suo pensiero nei confronti del patròn azzurro. Ha raccontato di aver un ottimo rapporto con lui e la sua famiglia: uno stimolo in più per fare bene in ogni singola chiamata in campo. L’accoglienza che gli è stata offerta e la disponibilità di ADL sono stati fattori importanti anche per la sua permanenza in azzurro dopo la strepitosa stagione scorsa.

Di seguito uno scorcio di quanto raccontato che riassume i motivi per i quali si è sentito ancor più fiero di vestire la maglia del Napoli: “Il presidente mi ha supportato sempre, anche fuori dal campo, e io ho dato il massimo per vincere lo scudetto anche per lui. È sempre importante avere questo tipo di relazioni con il proprietario del club”.

Osimhen ha parlato anche di un suo possibile futuro in Premier ed in merito ha dichiarato di ammirare quello che è il miglior campionato al mondo. Il calciatore non ha nascosto la sua volontà di giocarci un giorno ma ha voluto chiarire la sua situazione: “Mi piacerebbe giocarci, per ora ho altri piano per la mia carriera. Ma quando sarà il momento saprete tutto”.