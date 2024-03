Sentenza Acerbi, la reazione di De Laurentiis: l’iniziativa nel match contro l’Atalanta

Sentenza del Giudice Sportivo sul caso Acerbi-Juan Jesus: la reazione del patròn azzurro Aurelio De Laurentiis.

La sentenza del Giudice Sportivo riguardo alla vicenda che ha visto coinvolti Juan Jesus e Francesco Acerbi è stata emanata nella serata di ieri. Le reazioni sono state molteplici e le polemiche non si sono placate, tutt’altro. Secondo quanto riportato da “Il Mattino”, infatti, il presidente De Laurentiis non avrebbe per nulla gradito la decisione del Procuratore Federale di assolvere Acerbi per mancanze di prove.

La Società Sportiva Calcio Napoli ha lanciato un hashtag sul proprio sito ufficiale “IostoconJJ”: a dimostrazione del supporto della società nei confronti del giocatore brasiliano. Quest’ultima ha più volte ribadito di esser rimasta basita per la decisione assunta dal Giudice Sportivo e per aver ritenuto ingiusta l’accusa mossa da Juan Jesus nei confronti del difensore dell’Inter.

Pertanto De Laurentiis ha deciso che il proprio club non aderirà ad alcuna iniziativa indetta dalle istituzioni calcistiche poichè soltanto di “mera facciata”. Contro l’Atalanta potrebbe esserci un’iniziativa a supporto del calciatore, scosso per quanto successogli e pronto a ribadire il bisogno di combattere qualsiasi forma di razzismo pur di eliminarlo definitivamente.

La possibile iniziativa contro l’Atalanta, la situazione

Il club partenopeo vuole muoversi a sostegno del proprio tesserato perchè gli azzurri si sono sempre battuti in merito alla lotta contro il razzismo. Non a caso nella nota della società in cui si dissociava da qualsiasi iniziativa indette dalle istituzioni calcistiche, ha chiarito che in maniera autonoma continuerà a procedere contro qualsiasi tipo di discriminazione.

Contro l’Atalanta è possibile che i calciatori scendano in campo con una maglia particolare, caratterizzata dalla scritta “IostoconJJ”. Juan Jesus, nella sfida di sabato, potrebbe anche indossare la fascia da capitano, simbolo che l’intero ambiente partenopeo sostiene il calciatore azzurro. Intanto, secondo qualche indiscrezione, l’ex difensore della Roma, impossibilitato per mancanze di prove ad un eventuale ricorso, starebbe valutando insieme al suo agente ed entourage, la possibilità di procedere tramite una denuncia penale nei confronti di Francesco Acerbi.

Anche il presidente Gravina, tra le altre cose, potrebbe procedere in maniera autonoma, qualora ritenesse illegittima la decisione del Giudice Sportivo riguardo alla sentenza emanata. L’articolo 102 del Codice di Giustizia Sportiva cita che il numero uno della FIGC potrebbe seriamente impugnare le decisione del Giudice Sportivo ed emanare un chiaro segnale contro ogni forma di razzismo e discriminazione, battaglia in cui si è sempre reso protagonista.