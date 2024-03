Lotta antirazzismo, annuncio dal Napoli: succederà contro l’Atalanta

Durante la presentazione della nuova maglia è arrivata la conferma: ecco la decisione ribadita del SSC Napoli.

Presso la Villa D’Angelo Santa Caterina, a via Aniello Falcone, la SSC Napoli ha svelato la nuova maglia che gli azzurri indosseranno in questo finale di stagione in cui ci sarà una vera e propria lotta per l’accesso alla prossima Champions League. Tanta la curiosità per l’ultima maglia stagionale con il tricolore sul petto, prima di salutarlo a fine stagione.

Una vigilia, però, tormentata dalla decisione del Giudice Sportivo di assolvere Francesco Acerbi dall’accusa di razzismo, mossa da Juan Jesus nei suoi confronti, per mancanze di prove concrete. Alla luce di ciò, la società di Aurelio De Laurentiis, indignata per quanto accaduto, ha svelato tramite un comunicato ufficiale di non aver più la volontà di aderire alle iniziative contro qualsiasi forma di discriminazione, promosse dalle istituzioni calcistiche, la conferma è arrivata anche da un altro membro della società.

Il Napoli ha deciso: avanti da soli

Tommaso Bianchini, Chief Revenue Officer SSC Napoli, ha risposto ad alcune domande sulla quinta e ultima maglia del Napoli oltre a dare una conferma rispetto a quanto comunicato dal club con una nota ufficiale nella giornata di ieri.

Di seguito quanto risposto: “Patch della Lega calcio sulla lotta antirazzismo? Il Napoli ha comunicato già che qualsiasi iniziativa contro il razzismo verrà fatta non per interposte società, andremo avanti da soli“.

Riguardo alla maglia, ha invece ricordato il richiamo, durante il corso della stagione a vari parti del mondo, tenendo fede al progetto “From Napoli to the world”: “La presentazione della quinta e ultima maglia gara della stagione 23/24 chiude il cerchio iniziato a bordo della MSC World Europa a luglio. Il nostro viaggio è partito da Napoli con le prime due maglie della collezione, per poi continuare in Nuova Zelanda con la terza maglia ispirata alla cultura Maori per tornare su Napoli grazie al kit Halloween che ha celebrato l’antica storia del Cimitero delle Fontanelle.

Con grande orgoglio ha sottolineato il processo di crescita e di credibilità che gli azzurri stanno portando avanti: “Il Napoli Calcio è un ponte che collega Napoli al resto del mondo grazie alla passione dei propri tifosi. Siamo diventati un fashion brand poichè abbiamo recepito le esigenze del mercato e siamo riusciti a cogliere l’occasione. Sarà l’ultima maglia della stagione. Sabato 30 marzo debutterà contro l’Atalanta”.