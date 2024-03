Calciomercato Napoli, da Bergamo l’annuncio su Koopmeiners: cambia tutto!

Il Napoli pensa ad una nuova strategia di mercato per assicurarsi Koopmeiners: la trattativa potrebbe prevedere uno scambio.

La dirigenza azzurra non molla Teun Koopmeiners: il centrocampista olandese è in cima alla lista dei desideri della società azzurra. A fine stagione verrà ceduto Piotr Zielinski, prossimo all’Inter di Simone Inzaghi, e per riaccendere l’entusiasmo dei tifosi partenopei, dopo la deludente annata calcistica, c’è bisogno certamente di un colpo ad effetto.

Sabato alle 12:30 è previsto lo scontro diretto tra Napoli e Atalanta, valevole per l a trentesima giornata di Serie A: due pretendenti per la qualificazione alla prossima Champions League. L’ex Az Alkmaar non dovrebbe prendere parte alla trasferta a causa di un problema fisico accusato durante il ritiro con la nazionale olandese.

Direttamente dal raduno Orange, Koopmeiners, nei giorni scorsi, ha dichiarato di aver già comunicato alla società bergamasca di voler lasciare l’Atalanta a fine stagione: “Ho detto all’Atalanta che nella prossima estate voglio trasferirmi. Ma deve presentarsi qualcosa di veramente interessante per lasciare Bergamo. Spero che si presentino delle opzioni su cui posso riflettere. E poi spero che l’Atalanta riceva una bella somma per me, perché ho passato un periodo meraviglioso a Bergamo”.

Futuro Koopmeiners, arriva l’annuncio di Percassi

Parole, quelle dell’ex AZ Alkmaar che hanno alzato un vero e proprio polverone in quel di Bergamo, con Napoli e Juventus spettatrici interessate del tutto.

Ma a fare chiarezza, però, è stato l’amministratore delegato dell’Atalanta Luca Percassi che, in un’intervista concessa a L’Eco di Bergamo (la cui versione integrale uscirà nelle prossime ore), ha commentato le parole del Nazionale Olandese: “Koopmeiners non è stato ceduto alla Juventus né a nessun altro, e nemmeno ha chiesto di essere ceduto”. Un colpo di scena, quello della smentita di Percassi, che potrebbe portare a rendere ancora più misteriosi i contorni di una situazione che sarà molto ricorrente in estate.

Il Napoli monitora Koopmeiners, spunta una possibilità

Durante l’ultima finestra di mercato estiva la società di Aurelio De Laurentiis ha proposto un’offerta di 48 milioni di euro all’Atalanta per assicurarsi le prestazioni sportive di Teun Koopmeiners. Quest’ultimo, nella recente intervista, ha confermato quanto trapelato: “Già l’anno scorso c’era un concreto interesse da parte del Napoli, però alla fine i club non si sono trovati”.

Un’intesa mai raggiunta che prossimamente potrebbe finalmente arrivare: sul taccuino dei dirigenti nerazzurri riguardo ai possibili successori di Koopmeiners è spuntato il nome di Micheal Folorunsho, centrocampista del Napoli in prestito all’Hellas Verona. L’ex Bari è molto apprezzato in Serie A tanto da aver ricevuto, per la tournèe americana, la convocazione da mister Spalletti in Nazionale. Il suo valore di mercato si aggira attorno ai 10 milioni di euro ma potrebbe lievitare sempre di più.

Il centrocampista di proprietà partenopea potrebbe, per caratteristiche fisiche e principi di gioco, sposare a pieno il progetto di Gasperini. Un grande passo avanti che ha stuzzicato l’interesse di più club, tra questi l’Atalanta. Da qui, i sussurri di un possibile scambio di mercato, anche se al momento è ancora presto per entrare nel vivo di questa possibile suggestione.