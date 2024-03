“Voglio tornare in Serie A”, l’annuncio scuote il mercato: si riapre la pista Napoli?

Il calciatore della Nazionale italiana ha espresso la sua volontà di fare ritorno in Serie A. In passato, è stato un obiettivo del Napoli di De Laurentiis.

Nicolò Zaniolo ha espresso il proprio desiderio di tornare in Italia. Il calciatore cresciuto nelle giovanili dell’Inter e poi esploso definitivamente con la maglia della Roma è pronto ad una nuova esperienza in Serie A. Attualmente veste la maglia dell’Aston Villa (in prestito dal Galatasaray), ma il futuro è del tutto incerto.

Il classe 1999, attraverso un’intervista ai microfoni de “Il Corriere dello Sport”, ha palesato la propria voglia di tornare nel paese dove è cresciuto calcisticamente e non solo. Infatti, l’obiettivo è meritarsi una nuova chance dopo l’addio alla Capitale arrivato in modo piuttosto brusco, vista il rapporto ormai deteriorato con i tifosi e l’intera piazza.

Zaniolo infiamma il mercato: valuta un possibile ritorno in Serie A

Rivedere Nicolò Zaniolo con la maglia della Roma è una missione alquanto complessa. Ma, nonostante le ultime stagioni dell’esterno non siano da incorniciare, in Italia vanta sempre una grande ammirazione. Infatti. le sue dichiarazioni hanno fatto velocemente il giro del web suscitando scalpore tra i tifosi.

Ovviamente, al momento regna la massima incertezza ma il calciomercato risulta essere spesso imprevedibile. Infatti, sebbene la decisione sia rimandata (sicuramente) dopo la spedizione dell’Italia in Germania in vista dell’Europeo, diversi club potrebbero decidere di muoversi in anticipo proprio per anticipare la concorrenza.

Sulle tracce del calciatore c’è stato a lungo anche il Napoli di Aurelio De Laurentiis. Infatti, tra le possibili destinazioni va inserito anche un possibile approdo nel club Campione d’Italia. Al momento, come già ribadito non c’è nessuna trattativa in atto, ma l’idea del presidente azzurro potrebbe essere quella di riformare il gruppo squadra. Infatti, regna ancora la massima incertezza per la situazione legata al nuovo allenatore e al tempo stesso diversi reparti dovranno essere puntellati per tornare ad essere competitivi.

A tal proposito, il nome di Nicolò Zaniolo suona come una delle opportunità più idonee, vista la volontà del calciatore di rimettersi in gioco dopo le parentesi all’estero. Per “bloccare” il giocatore ci sarà bisogno di una lunga trattativa, visto anche un possibile inserimento da parte di Juventus, Milan e Fiorentina.