Ultim’ora Kvara, out per infortunio durante Georgia-Grecia: il Napoli ora trema

Kvara out per infortunio in Georgia-Grecia: guai per mister Calzona in vista del delicatissimo match di campionato contro l’Atalanta.

Alla Dinamo Arena di Tbilisi sta andando in scena lo spareggio tra Georgia e Grecia, valevole per la qualificazione al prossimo campionato europeo di calcio, in programma, dal 14 giugno al 14 luglio 2024, in Germania. La Nazionale di Kvhicha Kvaratskhelia si è posizionata quarta nel girone A di qualificazione ad Euro 2024.

Lo spareggio, conclusosi 0-0 nei 90 minuti, si è prolungato ai supplementari: al minuto 108 l’attaccante del Napoli, Kvaratskhelia, ha dovuto dare forfait per un infortunio fisico. Alla ricerca di una storica e prima qualificazione ad un Europeo, la Georgia sembra essere in difficoltà, dopo la precedente espulsione nel primo tempo di Loria.

Kvara out per infortunio: Il Napoli trema in vista del match contro l’Atalanta

Sabato alle 12:30 allo stadio Diego Armando Maradona andrà in scena il match tra Napoli e Atalanta. Una sfida di campionato delicatissima che vedrà protagoniste due pretendenti alla qualificazione alla prossima Champions League.

Al minuto 108 dello spareggio tra Georgia e Grecia, per l’accesso ad Euro 2024, Kvhicha Kvaratskhelia ha dovuto lasciare il campo per un problema muscolare all’inguine: guai in vista per Calzona, dato il prossimo e decisivo match di Serie A.