Post Osimhen, c’è la novità: nome a sorpresa dall’estero

Il Napoli è al lavoro per sostituire Victor Osimhen che lascerà il club a fine stagione: spuntano due nuovi nomi per il mercato estivo.

Le strade di Victor Osimhen e del Napoli si separeranno la prossima estate. Uno degli eroi dello scudetto conquistato lo scorso anno è pronto a fare le valige e proseguire la carriera verso altri lidi.

Il Napoli ne è a conoscenza de tempo e lo ha ammesso lo stesso Aurelio De Laurentiis. Il rinnovo firmato lo scorso dicembre, è stato fatto solo per permettere al club di intascare per intero i 130 milioni della clausola rescissoria.

Ora, Osimhen punta a finire in grande la sua avventura con la maglia del Napoli e magari consegnando agli azzurri il pass per la prossima Champions League.

Nel frattempo, De Laurentiis è già al lavoro per garantire al prossimo allenatore del Napoli un sostituto all’altezza del nigeriano.

Cessione Osimhen, due nuove idee per sostituirlo

Come dimostrano le tante voci di mercato delle ultime settimane, sono molteplici gli attaccanti finiti nel mirino del Napoli per sostituire Osimhen. I volti più noti sono quelli di Gimenez, Zirkzee, Sesko e Boniface.

Nella giornata di oggi, però, “Il Roma” rivela il nome di due attaccanti che stanno entrando sempre più nei pensieri della dirigenza azzurra.

Si tratta di Kevin Denkey, attaccante classe 2000 del Cercle Bruges e di Vagelis Pavlidis, classe ’98 dell’Az Alkmaar.

Denkey è un nazionale del Togo e in questa stagione ha realizzato 24 gol in 29 presenze nel campionato belga. Di lui si parla un gran bene ed è cresciuto tantissimo in questa stagione. La valutazione iniziale, infatti, era di 15 milioni, ma al momento è quasi raddoppiata. Per il Napoli, però, rappresenterebbe comunque un affare e ci sono ampi margini di trattativa. Denkey, inoltre, verrebbe di corsa al Napoli per sostituire il suo idolo, proprio Victor Osimhen. Su di lui, però, c’è la concorrenza del Bologna che lo vorrebbe per sostituire Zirkzee.

Pavlidis, invece, rappresenta l’affare low cost. Il suo contratto, infatti, è in scadenza nel 2025 e questo permetterebbe al Napoli di ottenere un importante sconto. In questa stagione ha siglato ben 23 reti, oltre a 2 assist, in 26 partite. Con i suoi 25 anni non è certo un giovanissimo, ma il Napoli potrebbe fare uno strappo alla sua linea societaria data il costo molto ridotto.

Insomma, il Napoli ha tempo per cercare il sostituto, ma non può correre il rischio di farsi trovare impreparato come accaduto lo scorso anno con la cessione di Kim MinJae. Per questo motivo, il club sta valutando con attenzione ogni possibilità.