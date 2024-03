Panchina Napoli, De Laurentiis ha un nome nuovo: c’è una condizione

Nuovi aggiornamenti circa la situazione allenatore in casa Napoli, dove un nome nuovo sarebbe stato sondato da De Laurentiis.

Il Napoli è entrato a pieno nella settimana di ritorno dalla pausa per le Nazionali, che per gli azzurri si concluderà con l’impegno di sabato 30 alle ore 12.30 contro l’Atalanta. Una sfida nella sfida per i partenopei, tutt’ora senza tecnico in quel di Castel Volturno a causa degli impegni di Calzona con la Slovacchia. Proprio quest’oggi infatti, il mister affronterà la Norvegia di Ostigard in amichevole, tornando il 27 marzo in quel di Napoli per preparare l’incontro in soli 2 giorni. Nel frattempo, arrivano quindi dal quotidiano nuove delucidazioni circa il prossimo allenatore azzurro, con un nuovo nome sondato da De Laurentiis.

Napoli, De Laurentiis sogna Conte e sonda un nuovo allenatore

Ci ha pensato l’odierna edizione della Gazzetta dello Sport a dipingere la situazione attorno alla panchina del Napoli giunti ormai al 26 marzo. Con Calzona in procinto di lasciare a giugno infatti, per il quotidiano rosa il sogno di De Laurentiis sarebbe sempre il solito Antonio Conte. Il tecnico salentino continua infatti a far gola al patron azzurro, sebbene realisticamente in pole-position vi sia Vincenzo Italiano, in uscita dalla Fiorentina.

La Gazzetta parla quindi anche di ritorno di fiamma per Raffaele Palladino, forzando sui colloqui già avuti in estate, mentre il nome nuovo sarebbe per tutti Alberto Gilardino. L’ex attaccante di Milan e Fiorentina è infatti alle prese con una splendida stagione al Genoa da neo-promosso, in cui i liguri hanno sin da subito navigato in acque tranquille grazie ai vari Retegui e Gudmundsson (quest’ultimo obiettivo azzurro). Secondo il focus ad opera del quotidiano, De Laurentiis si sarebbe innamorato ancor di più di un profilo come Gilardino, finora dipinto come underdog ma ad oggi divenuto un vero e proprio obiettivo anche a causa dei continui risultati positivi. La concorrenza per la fu punta sarà però agguerrita, con una condizione che spunta invece lato Calzona.

Calzona può restare? Cosa trapela tra le mura di casa Napoli

Se fin qui il focus ha visto come protagonisti i soliti Conte, Italiano e Palladino, con l’aggiunta del neo-nome Gilardino, è ora doveroso parlare di Calzona. Il mister si avvia infatti verso la conclusione del proprio contratto, con le sue stesse parole giunte dalla Slovacchia che hanno fatto presagire all’addio a fine stagione. “Non penso al rinnovo, il mio contratto scade a breve e il doppio ruolo non è sempre praticabile“, quanto disse infatti Calzona dopo la sconfitta in Nazionale contro l’Austria. Ad oggi, però, il discorso della Gazzetta è il medesimo di sempre, con De Laurentiis pronto a confermare l’ex vice di Sarri e Spalletti in caso di approdo in Champions League. Da capire, quindi, se questo sarà accettato e come si evolverà la situazione in caso.