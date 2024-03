Osimhen si candida per una maglia da titolare: la decisione in vista di Napoli-Atalanta

Il Napoli aspetta novità sul fronte Victor Osimhen dopo il suo infortunio: decisione presa da mister Calzona per il big match contro l’Atalanta.

Sono settimane difficili per Victor Osimhen e il suo Napoli. La passata stagione appare solo un vecchio ricordo per l’attaccante nigeriano, il quale ha dimostrato in più occasioni di non essere nelle condizioni migliori. Nel match contro il Barcellona, oltre all’eliminazione dalla Champions, è arrivato anche un affaticamento muscolare che gli ha impedito di scendere in campo contro l’Inter.

A distanza di ben dieci giorni, il problema fisico sembrerebbe ormai alle spalle ed infatti l’attaccante è pronto a tornare nel suo ruolo naturale. La pausa delle Nazionali è stata utile per permettere all’ex Lille di acquisire la giusta forma fisica, in modo tale da condurre la propria squadra verso una scalata che partirà sabato contro l’Atalanta e terminerà il 26 maggio.

Osimhen spinge per una maglia da titolare: le ultime in vista dell’Atalanta

Victor Osimhen è uno degli uomini più importanti per il Napoli di Francesco Calzona. Il destino del gruppo azzurro passa inevitabilmente dalle prestazioni e sopratutto dai gol del bomber nigeriano. Non a caso, il calciatore è pronto ad indossare una maglia da titolare in vista del match contro l’Atalanta in programma il prossimo 30 marzo alle ore 12:30 dinanzi al proprio pubblico presente allo stadio Diego Armando Maradona.

Nonostante l’importanza delle ultime giornate di campionato, il futuro di Victor Osimhen resta ancora un rebus in casa Napoli. Infatti, il calciatore potrebbe lasciare il club al termine della stagione. Sulle sue tracce ci sono tante società di Premier League, ma la cessione arriverà solo in caso di offerta congrua, ed ovviamente accettata dal presidente De Laurentiis.

Il punto più importante non è pero legato al calciomercato. Infatti, il club Campione d’Italia vive un momento difficile dopo lo scudetto conquistato nella passata stagione. Non a caso, l’attaccante dovrà dimostrare di essere concentrato solo ed esclusivamente sul campo, provando ad allontanare tutte le voci che lo considerano in uscita. Il giocatore ha l’obbligo di prendere la squadra sulle spalle e condurla ad una rimonta Champions che avrebbe dell’incredibile.