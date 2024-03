News SSC Napoli, novità su Osimhen: il comunicato sulle condizioni

Novità dall’SSCN Konami Training Center: le condizioni di Victor Osimhen in vista del match decisivo contro l’Atalanta.

La qualificazione alla prossima Champions League è la priorità degli azzurri: le ultime nove gare di campionato saranno determinanti per il futuro partenopeo. In una stagione in cui non sono riusciti ad imporsi in nessuna delle competizioni che hanno disputato, i ragazzi di Calzona sperano in un miracoloso piazzamento europeo. Il quinto posto potrebbe bastare e, dato un Bologna in piena volata Champions, dovrebbe essere il risultato massimo raggiungibile dal Napoli.

Il club di Aurelio De Laurentiis è pronto a giocarsi le ultime possibilità per ottenere il piazzamento desiderato ha la necessità di avere i propri calciatori al top della condizione fisica e mentale. Nel pomeriggio , la squadra ha lavorato sul campo 1 iniziando la sessione con attivazione e lavoro di forza. Successivamente il gruppo è stato impegnato in esercitazione tecnica e partitina a campo ridotto.

I calciatori provenienti dagli impegni della Nazionale Italiana, infatti, fa notare il Napoli con una nota ufficiale sul proprio sito, hanno già svolto la seduta pomeridiana: “Meret, Di Lorenzo e Raspadori sono rientrati dagli impegni con la Nazionale e hanno svolto lavoro personalizzato di recupero”.

Sabato 30 marzo, ore 12:30, stadio Diego Armando Maradona, la squadra napoletana affronterà l’Atalanta di Giampiero Gasperini in una cornice di pubblico che si auspica di assistere ad una prestazione di livello da parte dei propri beniamini con un conseguente risultato positivo, decisivo per l’approdo nella massima competizione continentale.

L’annuncio su Osimhen: le condizioni in vista del match contro la Dea

Victor Osimhen ha dimostrato, ancora una volta, di giocare un ruolo fondamentale nella squadra azzurra: dopo il ritorno dalla Coppa d’Africa, gli azzurri hanno completamente cambiato il proprio modo di giocare, proiettandolo su di lui, sempre pronto a creare pericoli nell’area di rigore avversaria.

Il calciatore, fisicamente malconcio dopo le ultime uscite dei partenopei, ha svolto metà della seduta in gruppo e metà personalizzato in campo: notizie più che positive che alimentano le speranze dei tifosi, desiderosi di vederlo protagonista dal primo minuto contro la Dea nerazzurra. Secondo quanto riportato da Sky Sport, infatti, filtrerebbe un certo ottimismo riguardo allo stato fisico del centravanti nigeriano che potrebbe seriamente partire titolare.

In questo delicatissimo scontro diretto, l’Atalanta dovrà probabilmente fare a meno di Teun Koopmeiners e anche di Charles De Ketelaere, usciti infortunati dagli impegni rispettivamente con Olanda e Belgio.