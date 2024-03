Mercato Napoli, c’è un vecchio obiettivo nel mirino di De Laurentiis: la strategia

Il Napoli è pronto a rinforzare la rosa in vista della prossima stagione. Il presidente De Laurentiis avrebbe già individuato il calciatore ideale per puntellare la difesa.

La stagione attuale del Napoli è stata totalmente diversa dalle aspettative dei tifosi e non solo. La squadra ha faticato in più occasioni, motivo per il quale c’è stato il doppio esonero targato prima Garcia e poi Mazzarri. Adesso, la squadra è affidata a Francesco Calzona, ormai destinato a provare a raggiungere un posto nella prossima Champions League nonostante la missione appaia molto difficile.

Proprio dai risultati che raggiungerà la squadra in questo finale di stagione passeranno gli obiettivi futuri. La priorità è tornare a competere ad alti livelli, assicurandosi così introiti importanti da investire sul mercato in entrata. Infatti, diversi reparti dovranno essere puntellati e tra questi è presente ovviamente la difesa, la quale continua a faticare a causa dello scarso numero di interpreti “affidabili”. A tal proposito, la società sarebbe pronta a tornare prepotentemente su Nehuen Perez nella prossima sessione di calciomercato.

Il Napoli vira forte su Perez: pronto un nuovo assalto all’Udinese

Il Napoli ha individuato il difensore centrale da acquistare nella prossima sessione di mercato. Il nome non suona affatto come nuovo in Campania, ma stavolta l’epilogo finale potrebbe essere del tutto diverso. Infatti, Aurelio De Laurentiis è sempre più deciso a puntare su Perez. L’argentino è uno dei protagonisti assoluti con la maglia dell’Udinese, motivo per il quale appare ormai destinato al salto di qualità in un grande club. In suo soccorso, c’è il Napoli pronto a puntare sulle sue qualità in vista dei prossimi anni.

La trattativa con il club friulano è pronta a decollare durante la prossima estate. Non dovrebbero esserci grossi problemi, in quanto già a gennaio era stato raggiunto un accordo sulla base di ben 18 milioni di euro. Nonostante anche il calciatore sia convinto della destinazione, il Napoli lavora anche su altre strade. Una di queste porta il nome di Dávid Hancko, centrale slovacco attualmente in forza al Feyenoord. La società azzurra dovrà analizzare e dopodiché decidere quale profilo risulti essere più adatto alla causa dei partenopei.

Insomma, dopo un suo acquisto che sembrava scontato nel mercato di gennaio, il futuro di Nehuen Perez potrebbe comunque tingersi d’azzurro nella prossima stagione.