Caso Acerbi-Juan Jesus, oggi la decisione sulla squalifica: spunta un’ipotesi a sorpresa

Francesco Acerbi rischia una lunga squalifica dopo l’insulto razzista ai danni di Juan Jesus. La decisione della Procura cambierà la stagione del difensore dell’Inter.

Sono giorni molto delicati per Francesco Acerbi, il quale è finito nel mirino a causa di un insulto pesante ai danni di Juan Jesus durante la partita tra Inter e Napoli andata in scena lo scorso 17 marzo. Da quel momento, la carriera del difensore nerazzurro è appesa ad un filo, vista l’enorme gravità dell’atto.

Nel corso dei giorni sono state fatte alcuni supposizioni sulla possibile squalifica, ma al momento regna ancora l’incertezza. Il calciatore italiano è stato ascoltato anche dalla Procura Federale, la quale ha avuto l’arduo compito di giudicare il tutto. Il giocatore, in più occasioni, ha ribadito la sua innocenza provando a “mettersi alle spalle” un episodio del tutto irrazionale. Tale missione non è però riuscita, ed ora è in arrivo la sentenza definitiva.

Caso Acerbi-Juan Jesus, in arrivo la sanzione per il difensore dell’Inter

Stando a quanto riportato da “La Gazzetta dello Sport” sono attese importanti novità per il caso legato a Francesco Acerbi e Juan Jesus. I due, sono gli atleti più chiacchierati del momento a causa di un episodio che ha sconvolto la Serie A. La decisione per la squalifica del calciatore italiano è attesa già in giornata. A lungo, si è parlato di ben dieci gare di squalifica proprio per dimostrare la gravità dell’atto. Ciò significherebbe concludere la stagione in anticipo, e forse perdere anche una maglia in vista del prossimo Europeo in Germania (considerazioni da lasciare a Spalletti).

Inoltre, a preoccupare il giocatore è anche il proprio futuro calcistico, il quale (in caso di sanzione) potrebbe cambiare radicalmente. Infatti, nelle ultime settimane c’è stato il rinnovo con l‘Inter fino al 2027, con la società nerazzurra che potrebbe optare per la rescissione contrattuale dopo l’accaduto.

La decisione definitiva è attesa in giornata, con il Giudice Sportivo che “deciderà” il futuro di Francesco Acerbi. A guidare le operazioni sarà Gerardo Mastandrea, magistrato romano ed ex presidente della Corte Federale d’Appello. In passato, sono state inflitte sanzioni molto gravi ai calciatori che si son resi protagonisti di tali atti, motivo per il quale la strada sembrerebbe ormai tracciata. Ciò che influenzerà la scelta, saranno ovviamente le numerose campagne anti razzismo svolte proprio sui campi da gioco della Serie A e non solo.

Dieci giornate di squalifica oppure nulla. Ma occhio però anche all’ipotesi terza strada. Acerbi potrebbe infatti “scamparla” con una squalifica per condotta gravemente antisportiva, e quindi non discriminazione, che prevede due giornate di stop che potrebbero salire a quattro o cinque con eventuali aggravanti. Insomma, comunque andrà, questa resta una pagina buio del nostro calcio.