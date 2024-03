Sinatti miglior preparatore atletico d’Italia, si emoziona e parla del Napoli: parole da brividi

Francesco Sinatti riceve il premio come miglior preparatore atletico della scorsa stagione dalla FIGC, cosa dice sul Napoli.

Non è stata una grande stagione da parte del Napoli, venuto meno sotto vari aspetti. Uno di questi è certamente quello tecnico-tattico, l’addio di Luciano Spalletti in panchina si è fatto sentire e tanto. La dimostrazione lampante è il doppio esonero di Garcia prima e Mazzarri poi, con Calzona che oggi sta provando a ripristinare quei valori che hanno reso gli azzurri campioni d’Italia.

Il primo passo fatto da Calzona è stato quello di affidarsi al preparatore atletico che tanto bene ha fatto in collaborazione con lo staff di Luciano Spalletti, ovvero Francesco Sinatti. Sotto la sua sapiente preparazione, il Napoli dello scorso anno ha avuto una tenuta fisica eccezionale, così come sono stati ridotti al minimo gli infortuni. Lavoro che non è passato inosservato, tant’è che nella giornata odierna, Francesco Sinatti è stato premiato come miglior preparatore atletico della scorsa stagione.

Francesco Sinatti miglior preparatore atletico, parole da brividi sul Napoli

L’attuale preparatore della Nazionale italiana e del Napoli, è stato votato dai colleghi quale migliore professionista della Serie A 2022/2023, cioè il campionato che lo ha visto ottenere lo Scudetto con i partenopei. Appena terminata la tournée oltreoceano con la Nazionale, Sinatti è atterrato in Italia dagli Stati Uniti e quindi ha potuto ricevere nell’auditorium di Coverciano, nel luogo simbolo della formazione calcistica italiana, il Cronometro d’Oro. Un premio che certifica – ancora una volta – lo straordinario lavoro dello staff tecnico guidato da Luciano Spalletti nella scorsa stagione e che segue il trionfo dello stesso CT, che meno di due mesi fa aveva ricevuto, sempre al Centro Tecnico Federale, la Panchina d’Oro.

Francesco Sinatti, visibilmente emozionato, ha voluto ringraziare la dirigenza del Napoli, i colleghi che l’hanno premiato e anche i suoi collaboratori in azzurro, a partire da Francesco Cacciapuoti, altro preparatore della SSC Napoli. Ecco quanto evidenziato:

Mi sento onorato di aver ricevuto questo premio perché per me ha un valore unico: è assegnato da dei colleghi, che oltretutto devo ringraziare per le preziose informazioni che ci stanno dando sui giocatori che vengono in Nazionale. Ringrazio mister Spalletti e tutto il suo staff, la società Napoli e lo staff medico. Quindi un ringraziamento particolare a Francesco Cacciapuoti, l’altro preparatore, con cui ho condiviso tante esperienze, soprattutto durante la scorsa stagione. Che dire… mi sento un privilegiato per aver potuto contribuire alla gioia del Napoli.

Parole che rendono merito, ancora una volta, al lavoro svolto da Sinatti e da tutta la SSC Napoli nella scorsa stagione.