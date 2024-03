“Non ci sarà”: ultim’ora dall’infermeria, riguarda Napoli-Atalanta!

Napoli-Atalanta, ultim’ora dall’infermeria della Nazionale: il match dello Stadio Diego Armando Maradona può perdere un protagonista

Al rientro dalla sosta il Napoli è atteso da una gara molto complicata, contro l’Atalanta. Gli azzurri torneranno al Maradona, dinanzi ai propri tifosi. Gli ultimi due match in casa hanno visto gli azzurri pareggiare contro il Torino e vincere contro la Juventus. Quello contro i nerazzurri sarà un test davvero probante per capire quali siano le reali possibilità di qualificazione alla Champions League del Napoli, contro una direttissima concorrente.

Il match di sabato, calcio d’inizio fissato alle ore 12:30, potrebbe perdere uno dei giocatori più importanti in campo. Si tratta di Teun Koopmeiners, che si è fermato per infortunio durante il periodo di permanenza con la Nazionale olandese. L’Olanda ha comunicato lo stop con una nota ufficiale sui canali del club.

Koopmeiners out per Napoli-Atalanta? Il comunicato dall’Olanda

Il centrocampista dell’Atalanta non partirà con gli Orange per la prossima gara contro contro la Germania, test amichevole di fondamentale importanza in vista di Euro 2024. Dunque farà ritorno a Bergamo anticipatamente. Di seguito il comunicato della Federazione:

“Teun Koopmeiners non si recherà a Francoforte con la squadra. Il centrocampista si è infortunato nella partita contro la Scozia e non sarà in grado di recuperare per la partita contro la Germania.”

Stando alle ultime indiscrezioni l’ex AZ avrebbe rimediato un problema fisico contro la Scozia. Al momento non è ben chiara l’entità del problema, quindi saranno effettuati esami strumentali per definire l’iter riabilitativo. Si attendono news nelle prossime ore.