Koopmeiners, il Napoli non molla: la mossa per anticipare la Juve

Affare Koopmeiners, il Napoli non molla la pista in vista del prossimo calciomercato estivo: la mossa per bruciare sul tempo la Juventus

Con la stagione ferma per dar spazio agli impegni delle Nazionali, il Napoli sta approfittando della pausa per cominciare a pianificare la prossima stagione. Le scelte di calciomercato dipenderanno in gran parte dalla scelta del nuovo allenatore, ma De Laurentiis potrebbe voler regalare, a prescindere da chi sia il prossimo tecnico, un gran colpo a centrocampo.

L’identikit perfetto è quello di Teun Koopmeiners, centrocampista dell’Atalanta. Qualche giorno fa al De Telegraaf ha detto sul futuro: “Ho detto all’Atalanta che nella prossima estate voglio trasferirmi“, aprendo di fatto ad un trasferimento durante la prossima sessione di calciomercato. Quindi il Napoli non ha intenzione di farselo scappare.

Calciomercato Napoli, nuovo assalto a Koopmeiners: si muove De Laurentiis

Nuove informazioni sulla trattativa sono state riportate dall’edizione odierna de Il Mattino. Stando a quanto svelato dal quotidiano, un ruolo centrale nella trattativa lo avrà il presidente De Laurentiis in persona. Il patron azzurro infatti potrebbe avviare i contatti con Percassi sin dalla fine del campionato, in modo tale da poter anticipare la concorrenza.

In estate il Napoli si è spinto fino a 40 milioni di euro, ma poi la trattativa non ha avuto esito positivo per gli azzurri. Su di lui è forte anche la concorrenza della Juventus, che con Pogba out per doping è alla ricerca di u colpo importante a centrocampo, specialmente se, cosa molto probabile, la squadra di Allegri centrerà la qualificazione in Champions.

Nella stessa sopracitata intervista al De Telegraaf, negli scorsi giorni, Koopmeiners ha spiegato che: “Già l’anno scorso c’era un concreto interesse da parte del Napoli, però alla fine i club non si sono trovati”, segnale che la volontà del calciatore non rappresenta uno scoglio insormontabile per la buona riuscita dell’affare.

Napoli, c’è bisogno del grande colpo di mercato a centrocampo

Come ben noto da tempo, Zielinski a fine stagione lascerà il club partenopeo. Il polacco passerà all’Inter, a parametro zero. Gli azzurri perderanno quindi una pedina fondamentale del proprio centrocampo. Ecco quindi che nasce il bisogno di un colpo importante a centrocampo, che ravvivi la piazza dopo l’addio del polacco.

Koopmeiners, che per rendimento anche quest’anno sta dimostrando di essere tra i migliori centrocampisti della Serie A, può essere un’alternativa più che valida. E possiamo dire con assoluta certezza che qualsiasi allenatore sarà sulla panchina azzurra la prossima stagione apprezzerà senz’altro un eventuale acquisto di Koopmeiners.