Hancko prossimo difensore del Napoli? Fissato il prezzo definitivo

Il Napoli in estate per forza di cose dovrà migliorare il proprio reparto difensivo. Il Feyenoord fissa il prezzo per l’obiettivo azzurro Hancko.

La prossima estate vedrà il Napoli tra i club protagonisti del calciomercato. La squadra di Aurelio De Laurentiis dovrà intervenire con decisione sul mercato, visto che l’organico sarà quasi completamente da ridimensionare. A pochi mesi dalla sessione estiva di mercato, si inizia già a parlare di possibili affari per la prossima stagione.

Su tutti, il Napoli è alla ricerca di un difensore da inserire nel proprio pacchetto arretrato, che senza Kim Minjae ha faticato moltissimo in quest’annata. Il profilo individuato dagli azzurri è lo slovacco David Hancko, su cui il Feyenoord ha fissato il prezzo per cederlo.

Il Napoli osserva Hancko: il Feyenoord fissa il prezzo per la cessione

La scorsa estate, il mercato del Napoli è stato decisamente insufficiente, soprattutto dopo che si arrivava da una stagione in cui è arrivato lo scudetto. Gli azzurri hanno effettuato diverse operazioni in uscita, tra cui quella di Kim Minjae, che però non è stato sostituito con un difensore alla sua altezza. Per questo motivo, in estate si dovrà agire in primis in difesa, dove andrà aggiunto un difensore solido e roccioso come il coreano. In cima alla lista di Meluso è balzato il difensore slovacco ex Fiorentina, David Hancko, attualmente in forza al Feyenoord. Secondo La Gazzetta dello Sport, gli azzurri sono pronti a puntare forte sul centrale slovacco per la prossima stagione. Il Feyenoord non vuole privarsi a cuor leggero del difensore, e ciò è dimostrato dal prezzo di 25 milioni fissato per lasciarlo partire la prossima estate.

Una cifra che il Napoli proverà a limare, visto che probabilmente andrà acquistato anche un altro centrale oltre all’eventuale approdo dello slovacco. Intanto il club di De Laurentiis ha già iniziato ad allacciare i primi contatti col club olandese per capire la fattibilità di alcune operazioni, visto che interessano diversi giocatori del Feyenoord al Napoli. Per quanto riguarda Hancko, un ruolo determinante sul suo futuro potrebbe giocarlo proprio Francesco Calzona. L’attuale allenatore del Napoli e della Nazionale slovacca potrebbe convincere il difensore a sposare il progetto degli azzurri proprio durante il ritiro della Slovacchia. Ovviamente molto dipenderà anche dalla permanenza o meno di Calzona al Napoli nella prossima stagione, di cui oggi è ancora prematuro parlarne. Quel che è certo è che il Napoli è pronto “finalmente” al colpo in difesa, con il mirino puntato fortemente su David Hancko per la retroguardia azzurra.