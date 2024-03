DS Napoli, conferme sul nome gradito a De Laurentiis: spunta il doppio indizio

Napoli, è partita la ricerca del nuovo DS. Arrivano conferme sul nome che piace a da De Laurentiis: spunta un doppio indizio

La stagione in corso ha di fatto certificato il fallimento della gestione societaria post scudetto. Quindi è assolutamente probabile che, in ottica prossima stagione, vengano messi in discussione non solo i calciatori e l’allenatore, ma anche alcune figure dirigenziali. L’estate scorsa è arrivato Meluso per sostituire Giuntoli, approdato alla Juventus, ma la prossima stagione il Napoli potrebbe avere un nuovo DS.

E quale miglior momento della sosta nazionali per programmare manovre del genere? De Laurentiis ha individuato alcuni profili interessanti, che possano prendere il posto dell’ex direttore sportivo di Spezia e Lecce. L’uomo mercato, assieme all’allenatore, sarà la base sul quale fondare il nuovo corso del Napoli. A questo punto la decisione del nuovo direttore sportivo assume un’importanza ancor più rilevante.

De Laurentiis, contatti per Accardi dell’Empoli: un indizio apre alla alla pista Napoli

Marco Giordano in esclusiva per SpazioNapoli qualche giorno fa ha reso nota l’indiscrezione secondo la quale il presidente del Napoli avrebbe messo in piedi più di un semplice contatto con Accardi. Il ds dell’Empoli è certamente il nome più accreditato per sostituire Meluso.

Altro indizio che alimenta le voci attorno ad un possibile accordo De Laurentiis-Accardi è l’interessamento dell’Empoli per Goretti. A riportare l’indiscrezione è TuttoMercatoWeb. Secondo il portale, nel caso in cui Accardi dovesse lasciare la Toscana, in direzione Napoli, il presidente Corsi pescherà in B. Il favorito è appunto Roberto Goretti, attuale DS della Reggiana, che in passato ha fatto tanto bene anche con Perugia e Cosenza, e sarebbe quindi pronto al salto di categoria.

Nuovo DS Napoli, che ne sarà di Mauro Meluso? L’indiscrezione

Con l’approdo di un nuovo direttore sportivo è normale che debba farsi da parte l’attuale DS Mauro Meluso. L’edizione odierna de La Repubblica evidenzia come ci sia una clausola da non sottovalutare all’interno del contratto dell’ex DS del Lecce. Meluso ha il contratto in scadenza il 30 giugno 2024, ma una postilla contrattuale permette al Napoli di esercitare il rinnovo entro il 30 aprile.

Nelle scorse settimane si è parlato anche di nuovo ruolo per Meluso all’interno dello staff, ma secondo il quotidiano quest’ipotesi è da scartare. Il dirigente difficilmente accetterà una permanenza sotto altre vesti, che non siano quelle di direttore sportivo. Quindi, qualora De Laurentiis decidesse di virare su un altro profilo come DS, Meluso si farà da parte.