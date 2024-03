Allenatore Napoli, spunta un accordo a sorpresa: cifre e dettagli

Con molta probabilità, il Napoli a fine stagione saluterà Calzona e sceglierà un nuovo allenatore. Spunta l’accordo a sorpresa con il possibile nuovo tecnico.

Aurelio De Laurentiis e la dirigenza azzurra in questa stagione hanno effettuato diverse scelte errate. Tra queste c’è quella inerente alla guida tecnica dopo l’addio di Spalletti. Affidare la panchina a Rudi Garcia e successivamente a Walter Mazzarri si è rivelato un azzardo, che il Napoli ha pagato con una stagione negativa.

Calzona ha rialzato un po’ il Napoli, ma la sua permanenza è improbabile. Spunta l’accordo a sorpresa con quello che potrebbe essere il nuovo allenatore del Napoli nella prossima stagione.

Nuovo allenatore Napoli: spunta l’accordo a sorpresa con il tecnico

Sabato ripartirà il campionato del Napoli dopo questa sosta delle Nazionali. Questo tour de force finale porterà gli azzurri al termine di una stagione alquanto difficile. L’obiettivo o addirittura sogno ad oggi sarebbe quello di accedere alla prossima Champions League, anche se la concorrenza è folta e agguerritissima. Intanto De Laurentiis ha iniziato già a muoversi sul prossimo allenatore del Napoli, con alcuni nomi che piacciono particolarmente. Oltre ad Antonio Conte, il preferito del patron azzurro è Vincenzo Italiano. Cronache di Napoli si è sbilanciata sul prossimo allenatore del Napoli, che dovrebbe essere proprio l’attuale tecnico della Fiorentina. Sempre secondo Cronache di Napoli, De Laurentiis avrebbe già raggiunto l’accordo con Italiano sul contratto che firmerà a fine stagione. Italiano dovrebbe firmare un contratto che lo legherà al Napoli per due anni più un’opzione per il terzo, a circa 2,5 milioni più bonus netti annuali.

Dunque arriva la clamorosa rivelazione da parte di Cronache di Napoli, che si sbilancia su un accordo già raggiunto tra De Laurentiis ed Italiano per la prossima stagione e non solo. Il tecnico della Fiorentina è seguito già da diverso tempo dal presidente del Napoli, che già la scorsa estate aveva provato a portarlo all’ombra del Vesuvio. La prossima estate potrebbe essere quella giusta per il matrimonio tra Vincenzo Italiano ed il Napoli. L’attuale allenatore della Fiorentina già in diverse occasioni ha fatto sapere di voler cambiare aria a fine stagione, avvisando anche il presidente della Viola, Rocco Commisso. Come riporta Cronache di Napoli, addirittura Commisso si sarebbe già mosso per il prossimo allenatore della Fiorentina, che con molta probabilità sarà Alberto Gilardino. Un quadro che quindi sembra delineare il futuro di Napoli e Fiorentina, che sarebbero pronte a dare il via al valzer delle panchine per la Serie A 2024/2025.