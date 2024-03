“Gudmundsson ha detto sì”, bomba di calciomercato: si tratta con il Genoa

Una delle sorprese di questa stagione in Serie A è Albert Gudmundsson, l’islandese del Genoa è al centro di un intrigo di calciomercato.

Il campionato di Serie A volge al termine, mancano le ultime 9 gare per decretare tutti i verdetti di questa stagione. Dopo la sosta per le Nazionali ci sarà un ultimo segmento da vivere tutto d’un fiato. La pausa è comunque utile a tutte le società per ordinare le idee e magari iniziare a programmare il futuro, individuando i calciatori sul quale puntare.

Chi sicuramente sarà finito nel mirino di tutte le big di Serie A, e non solo, è Albert Gudmundsson, attaccante classe ’97 del Genoa con il quale ha realizzato 10 gol e 3 assist in questo campionato. Autentica rivelazione del torneo, sull’islandese si stanno accendendo i riflettori del mercato. Tra l’altro anche in Nazionale si è fatto notare realizzando di recente una tripletta nell’1-4 rifilato a Israele nei playoff di qualificazione a Euro 2024.

L’Inter piomba su Gudmundsson, il Genoa chiede 30 milioni di euro

Il Napoli si era interessato all’islandese la scorsa estate, ma alla fine decise di puntare su Lindstrom. Ebbene – stando a quanto riporta l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport – ad essersi seriamente avvicinata a Gudmundsson è l’Inter. I nerazzurri hanno intenzione di rafforzare l’attacco nella prossima stagione inserendo un calciatore bravo a saltare l’uomo come lui nel roster da mettere nelle mani di Simone Inzaghi.

Il direttore sportivo Piero Ausilio è un grande estimatore di Gudmundosson e vuole portarlo a tutti i costi a Milano, tanto da aver lavorato d’anticipo in queste settimane. Infatti – si legge sulla rosea – l’Inter ha già incassato il sì dell’attaccante, che si è detto più che disponibile a trasferirsi nella squadra che tra poche settimane si laureerà campione d’Italia.

L’ostacolo più importante da superare è il Genoa. Il club rossoblu è consapevole di avere tra le mani un pezzo pregiato del prossimo calciomercato, per cui non lo cederà a prezzo scontato. La valutazione dell’islandese che fa la società genoana è molto alta: ben 30 milioni di euro. L’Inter, come sappiamo, ha varie difficoltà economiche, ma non per questo vuole lasciarsi sfuggire la possibilità di acquistare Gudmundsson.

La strategia sarebbe, dunque, quella di proporre al Genoa un prestito oneroso con obbligo di riscatto dopo 12 mesi. Ma non solo. I nerazzurri potrebbero inserire anche qualche contropartita tecnica nell’affare, individuata in Valentin Carboni, attualmente in prestito al Monza. Marotta e Ausilio, però, puntano sull’argentino, tanto da aver rifiutato a gennaio 20 milioni dalla Fiorentina. Quindi l’ipotesi potrebbe essere quella di mantenere un diritto di riacquisto sull’esterno classe 2005.

Da capire se questa proposta farà vacillare il Genoa. Intanto il Napoli sembra essersi definitivamente sfilato, anche perché a gennaio è stato acquistato Ngonge dal Verona, oltre ad aver rinnovato il contratto a Politano. Inoltre, è plausibile che nella prossima stagione, De Laurentiis chieda un maggior impiego di Lindstrom in modo da non bruciare un capitale della società.