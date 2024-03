Erede Osimhen, il Napoli ha il suo preferito da sempre: può arrivare con lo sconto!

Il Napoli è già a lavoro per sostituire Victor Osimhen, sicuro partente in estate, con un attaccante che sembra in vantaggio sulla concorrenza.

Giorni di riposo e riflessioni per il Napoli. Parte dei calciatori della squadra azzurra è impegnata con le rispettive nazionali, chi invece non è stato convocato sta sfruttando il periodo di pausa del campionato per ricaricare le batterie e farsi trovare pronto alla ripresa della Serie A. Tante aspettative in casa partenopea sono riposte in Victor Osimhen, il centravanti vincitore della classifica marcatori della scorsa stagione e gioiello al quale il Napoli e Calzona si aggrappano per rincorrere la qualificazione alla prossima Champions League.

Il nigeriano dovrà dare tutto in queste ultime nove gare di campionato, in modo da congedarsi dalla sua avventura all’ombra del Vesuvio del migliore dei modi. Già, perché in estate Osimhen saluterà certamente il Napoli, portando in dote comunque una super cifra da oltre 100 milioni di euro. Il toto sostituto è già partito da tempo, con De Laurentiis e i suoi uomini mercato che stanno da tempo cercando il giusto nome sul quale puntare. E forse, in tal senso, qualcosa potrebbe presto muoversi.

David del Lille è l’erede di Osimhen scelto dal Napoli

Stando a quanto riportato questa mattina dalla Gazzetta dello sport, il Napoli avrebbe ben chiaro in mente su quale attaccante puntare. Si tratta di Jonathan David, punta del Lille, ex squadra proprio di Osimhen. Ecco quanto evidenziato:

Da sempre ritenuto l’erede di Osimhen anche per la provenienza dal Lilla. Ha un anno in più ed è leggermente meno prolifico (22 gol in 37 partite), ma ha un contratto prossimo alla scadenza (2025) ed è un fattore da non sottovalutare perché l’acquisto potrebbe avvenire ad un prezzo più vantaggioso, anche in virtù degli ottimi rapporti con i francesi.

La Gazzetta dello Sport sottolinea come David sia da sempre un profilo che piace al Napoli, che inoltre potrebbe sfruttare la condizione contrattuale del canadese per strapparlo a un prezzo di favore. La valutazione di David si aggira intorno ai 50 milioni di euro, ma con un solo anno di contratto, in estate, il Lille potrebbe accontentarsi di molto meno: 25-30 milioni di euro.

Inoltre David rappresenterebbe quel calciatore simbolo che De Laurentiis cerca da tempo. Il patron partenopeo, infatti, è da sempre alla ricerca di calciatori che possano anche fare da ambasciatori di Napoli nel mondo. David gioca per la nazionale canadese, ma in realtà è nato a Brooklyn, New York. Avere un calciatore americano in squadra potrebbe accrescere la popolarità degli azzurri in un mercato che fa gola da tempo a De Laurentiis.