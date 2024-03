Caso Juan Jesus, parla Calzona: il suo commento

Torna a parlare del caso Juan Jesus mister Francesco Calzona. Le parole su quanto accaduto nell’ultimo Inter-Napoli.

La pausa Nazionali, in casa Napoli ma in tutto il campionato di Serie A in generale, è stata aperta dalla risonanza mediatica avuta sul caso Juan Jesus-Acerbi. I presunti insulti razziali pronunciati dal centrale italiano nei confronti del calciatore azzurro sono infatti finiti sotto le mani della Giustizia Sportiva, che ha passato la patata bollente alla Procura Federale. Dopo aver ascoltato la versione di entrambi, Chinè assieme ai suoi procuratori si preparano quindi a fornire la decisione ufficiale sulla vicenda, con tutti che attendono i risvolti. Fra questi, anche mister Calzona, intervenuto sul caso ai microfoni di SportMediaset.

Juan Jesus-Acerbi, mister Calzona torna sul caso

Le parole in merito al caso Jesus-Acerbi ad oggi si sprecano. Sul caso è però intervenuto quest’oggi mister Francesco Calzona, ascoltato da SportMediaset dopo la sconfitta per 2-0 maturata dalla sua Slovacchia contro l’Austria. Dopo aver parlato della vicenda nell’immediato post-partita di Inter-Napoli, il tecnico è quindi tornato ad esporre le sue idee su quanto accaduto a San Siro, fornendo una nuova aggiunta pubblica.

Sul caso Acerbi-Juan Jesus:

“Juan Jesus non l’ho sentito, qui in Slovacchia mi sono concentrato sulla Nazionale. A fine partita l’ho incontrato per 20-30 secondi e gli ho fatto i complimenti per la gara, poi ho avuto le interviste e non ho più parlato con lui. La giustizia sportiva farà il suo corso”.

Ancora una volta una posizione neutrale quella assunta da Calzona, che nell’intervista ha avuto modo anche di parlare del proprio futuro al Napoli e del rush finale che attende gli azzurri in stagione. Il mister azzurro ha quindi preferito ancora una volta esporsi tramite la neutralità, nell’attesa che giungano le definitive decisioni ad opera della Procura Federale. In generale, l’intera SSC Napoli ha assunto una posizione perfettamente nelle righe sulla vicenda, non puntando il dito contro Acerbi preferendo esporsi tramite semplici iniziative contro il razzismo.

Da Juan Jesus al suo futuro, le parole di Calzona

Come già accennato in precedenza, Juan Jesus non è stato l’unico argomento delle dichiarazioni fornite da Calzona. Il tecnico ha infatti pagato degli obiettivi nel rush finale della stagione e del rammarico post-eliminazione di Champions. Il tutto, fornendo dichiarazioni abbastanza forti circa il proprio futuro, che sanno di addio a fine stagione e di mancata riconferma qualunque sia la posizione in campionato al termine della Serie A. Complice di ciò, le difficoltà nell’intraprendere un doppio ruolo anche in futuro.