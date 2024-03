Barça su Lobotka, il Napoli cerca l’erede: nel mirino due nomi mai sentiti prima

Corre al riparo il Napoli dopo le recenti voci circa un possibile approdo di Lobotka al Barcellona. Sondate due novità di mercato a sorpresa.

Le ultime ore sono state vissute con molta ansia dai tifosi del Napoli, date le news di mercato fuoriuscite circa Stanislav Lobotka. Il calciatore slovacco è stato infatti messo nel mirino dal Barcellona, come dichiarato dal presidente Laporta alle penne di Mundo Deportivo. Una situazione alquanto intricata per i partenopei, che dovranno trovare il modo di difendersi da un assalto pre-annunciato e all’apparenza ostico. Il tutto, tornando alla carica sul mercato nel ruolo di regista, da anni “snobbato” vista la presenza in rosa appunto di Lobotka e del suo vice Diego Demme. Ecco quindi spuntare due nuovi nomi in ottica Napoli, mai sondati prima e rivelati dal Corriere dello Sport.

Napoli, un ex Serie A per sostituire Lobotka

Come detto in precedenza, due sono state le ipotesi di mercato venute fuori dalle pagine dell’odierna edizione del Corriere dello Sport, che ha dipinto come possibile erede di Lobotka l’ex Serie A Jerdy Schouten. Apparso in Italia per più stagioni con la maglia del Bologna, l’olandese milita ad oggi nel PSV, dove ha fin’ora condotto un’ottima stagione fatta di numerose sufficienze e condita anche da 2 reti in campionato. In particolare però, Schouten sarebbe finito nel mirino degli azzurri non in qualità di regista, bensì da possibile nuovo innesto come mezzala box-to-box. L’olandese classe ’97 resta però un’opzione anche per la cabina di regia, vista la sua ampiezza di reparto.

Sempre in Olanda, però, il Napoli avrebbe messo gli occhi su un profilo ancor più accattivante rispetto all’ex Bologna, quale Quinten Timber. Classe 2001, quest’ultimo ha saputo destreggiarsi con maestria nell’undici titolare del Feyenoord, attirando su di se l’interesse degli azzurri. 20 i milioni richiesti quindi dal club di Rotterdam per il proprio gioiello, con un investimento che sarebbe assolutamente alla portata del Napoli. Capace di svolgere anche compiti più offensivi, Timber è ad oggi fermo a 6 reti e 6 assist in complessive 25 presenze in Eredivise. Numeri da capogiro per un centrocampista, soprattutto alla luce della poca prolificità dei suoi colleghi che vestono invece la maglia dei campani.

Il Napoli fa spese in Olanda, le ipotesi più verosimili di mercato

Come riportato dallo stesso Corriere dello Sport, fin qui sono stati altri i nomi apparsi in ottica Napoli per il centrocampo. Trattasi dei ben più quotati Goretzka e Sudakov, dipinti come obiettivi degli azzurri nonostante il largo esborso economico che richiedono due profili simili. Ben più verosimili, quindi, i nomi di Schouten e Timber, alla quale i partenopei hanno deciso di “affidarsi” seguendo la logica del 4-3-3.

In caso di full-immersion olandese infatti, non è escluso che il Napoli possa affondare il colpo per entrambi, con Schouten inserito in rosa come esperto di Serie A in grado di destreggiarsi in più ruoli e con Timber prelevato dal Feyenoord come giovane prospetto in grado di adattarsi magistralmente al modulo che ormai sembra fatto su misura per gli azzurri. A nostro avviso, questo, come doppio di mercato sarebbe oro colato per il Napoli, che risolverebbe la grana Lobotka spendendo poco più di 30 milioni e rientrando appunto nelle cifre della cessione dello slovacco grazie a due ottimi profili. Chiaro però come si debba continuare a volare basso nei prossimi mesi, dato che Schouten e Timber risultano essere solo i primi di una scia di nuovi profili da accostare ai partenopei da qui all’estate.