Calciomercato Napoli, annuncio bomba del presidente del top club europeo: “Vogliamo Lobotka”

Calciomercato Napoli, anche Lobotka può partire, è sul taccuino dei grandi club europei: l’annuncio a sorpresa del presidente

Quest’estate è attesa in casa Napoli una vera e propria rivoluzione, con tanti big sul punto di lasciare la squadra. Zielinski è di fatto già stato ceduto, e quest’estate dovrebbe approdare all’Inter a parametro zero. Anche Osimhen si avvia verso l’ultimo spezzone di stagione con la maglia del Napoli. Ma i due sopracitati potrebbero non essere gli unici componenti della rosa del Napoli scudettato a lasciare il club partenopeo quest’estate.

Prima di tutto c’è da dire che gran parte delle strategie di mercato dipenderanno dalla scelta del nuovo allenatore. Tra le ipotesi c’è anche quella di riconfermare Calzona, che in questo momento, durante la pausa riservata agli impegni delle Nazionali, è in Slovacchia per adempiere agli obblighi contrattuali da commissario tecnico. Con lui anche Lobotka, suo fedelissimo, del quale non ha praticamente mai fatto a meno da quando ha messo piede sulla panchina del Napoli.

Calciomercato Napoli, Lobotka piace ad un top club europeo: l’annuncio

Le prestazioni di Lobotka, nonostante l’andamento altalenante del Napoli questa stagione, sono sempre state al di sopra della sufficienza. Questo ha inevitabilmente attirato su di sé l’interesse dei top club europei. Tra questi anche il Barcellona lo avrebbe inserito nella lista degli obiettivi di mercato, dopo averlo osservato dal vivo nel doppio scontro Champions di poche settimane fa.

Della questione ne ha parlato il presidente del Barcellona Joan Laporta, in una lunga intervista concessa al quotidiano spagnolo Mundo Deportivo. Di seguito le sue parole sull’interesse per il centrocampista azzurro: “Barcellona su Lobotka? Ne abbiamo parlato con Deco, il Barcellona lo prenderebbe, ma prima dovrebbero succedere tante altre cose”.

Lobotka-Barcellona, interesse concreto: in estate può partire

L’annuncio a sorpresa del presidente blaugrana si collega a quanto esposto dall’agente dello slovacco in settimana. Branislav Jarusek ha infatti detto in merito ad un possibile trasferimento un estate: “Ha quasi 30 anni, non gliene restano molti da professionista. Gli piacerebbe giocare in un club che lotta per vincere la Champions League“.

Situazione certamente da monitorare quella legata allo slovacco. Nell’ipotesi che venga ceduto il Napoli perderebbe il suo fulcro del gioco, l’uomo attorno al quale vengono costruite le trame offensive della squadra, e attorno al quale si basano gli equilibri della fase difensiva. Trovare un calciatore con caratteristiche simili a quelle di Lobotka in giro sarà davvero un’impresa.