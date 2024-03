Caso Kvaratskhelia, raddoppiare l’ingaggio non basta più: quanto chiede per rinnovare il contratto

Il Napoli lavora in ottica futura sul calciomercato, ma anche per blindare i suoi gioielli come Kvaratskhelia: le ultime sul rinnovo del contratto.

La stagione del Napoli non è stata particolarmente esaltante, anzi la potremmo tranquillamente definire deludente. L’ancora di salvezza sarebbe la qualificazione alla prossima edizione della Champions League, una vera impresa per la condizione attuale di classifica dei partenopei. L’andamento in campionato si è riflesso anche sui singoli calciatori, che non hanno saputo ripetere quanto fanno sotto la guida di Luciano Spalletti e hanno offerto prestazioni spesso sottotono. Su tutti l’MVP della scorsa Serie A, Khvicha Kvaratskhelia.

Il georgiano ha reso in maniera troppo altalenante e non è riuscito a trascinare il Napoli, com’era accaduto lo scorso anno. Eppure il suo talento resta cristallino. Lo sa bene anche De Laurentiis, che infatti considera l’attaccante uno dei punti fermi dal quale ripartire nella prossima stagione. Ecco perché adesso diventa prioritario rinnovare il suo contratto, non tanto per la scadenza, quanto per riconoscere – anche economicamente – il suo valore in squadra.

Rinnovo Kvaratskhelia, il Napoli cerca l’accordo per prolungare il contratto: cifre e dettagli

A fornire aggiornamenti sulla trattativa per il rinnovo di Kvaratskhelia con il Napoli è l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, che sottolinea come la precedente proposta fatta da De Laurentiis adesso non basti più per trovare l’accordo con il georgiano. Ecco quanto evidenziato:

I termini del contratto non sono stati rivisti, quindi la scadenza resta al 2027 con un ingaggio da 1,5 milioni di euro, circa un decimo di quanto percepisce Osimhen. Raddoppiare, come si era pensato in estate, non basta più. Il Napoli ha pronta una proposta da 4 milioni fino al 2028, lui ne vorrebbe 5: l’impressione è che si possa raggiungere un’intesa a metà strada, sui 4,5 milioni di euro con l’inserimento di alcuni bonus.

Il Napoli non può prescindere dalla presenza di Kvaratskhelia. Nonostante una stagione in chiaroscuro, il georgiano è stato autore di 10 gol e 5 assist in campionato. Uno score comunque importante, soprattutto perché parliamo di un’annata deludente e con prestazioni non all’altezza del suo livello. Inoltre, con Osimhen in uscita, il club sa bene che non può privarsi dell’altro pezzo pregiato della gioielleria. Si proverà quindi a rinnovare il contratto, facendo di Kvaratskhelia un vero e proprio simbolo del Napoli. La sua giovane età e le potenzialità, forse non del tutto espresse, faranno da traino al progetto che De Laurentiis intenderà costruire per il futuro del club.