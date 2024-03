Calciomercato Napoli, torna di moda un vecchio obiettivo per il centrocampo: milita in Serie A

Il Napoli è pronto a sfruttare la prossima sessione di calciomercato per formare una rosa all’altezza. Nel mirino di De Laurentiis c’è un calciatore che milita in Serie A.

La stagione del Napoli è stata fin qui decisamente sottotono, motivo per il quale il presidente De Laurentiis sa di dover intervenire sul mercato per puntellare la rosa in diversi reparti. Tra questi, c’è sicuramente il centrocampo che diventerà anche orfano di Piotr Zielinski, il quale sposerà il progetto Inter. La cessione del polacco lascerà un vuoto importante che dovrà essere colmato da un innesto importante.

I nomi sul taccuino dello scouting azzurro sono diversi, ma tra questi sta tornando in pole anche un vecchio obiettivo. Si tratta di Lazar Samardzic, il quale viene da un periodo “difficile” con l’Udinese. Al termine della stagione potrebbe esserci il cosiddetto salto di qualità, anche se la destinazione al momento resta ancora sconosciuta.

Mercato Napoli, occhio alla concorrenza per Samardzic: Juventus in pole

Il classe 2002 rappresenta uno dei giovani più talentuosi del nostro campionato, non a caso tante big lo seguono già da tempo. Tra queste c’è anche la Juventus, la quale grazie al lavoro del DS Cristiano Giuntoli spera di anticipare la concorrenza. Stando alle ultime notizie di mercato, il calciatore non è mai uscito dai radar dei bianconeri. Ciò sottolinea la difficoltà dell’operazione per De Laurentiis e il suo club, visto anche il prezzo del cartellino abbastanza elevato.

Nonostante la complessità dell’operazione, il Napoli targato De Laurentiis ha l’obbligo di investire sul mercato in entrata. Ovviamente, l’obiettivo primario è tornare a lottare all’apice della Serie A e non solo. Nonostante la situazione legata al nuovo allenatore continui ad essere incerta, bisognerà acquistare calciatori talentuosi per “rimpiazzare” chi abbandonerà la causa azzurra. La trattativa con il club friulano non è entrata ancora nel vivo, ma le prossime settimane potrebbe essere cruciali per intensificare i contatti.

Inoltre, c’è bisogno di trovare l’accordo con l’entourage del calciatore. Quest’ultimo conosce le qualità del suo assistito, motivo per il quale potrebbe “forzare” per un ingaggio da top player. Infatti, in passato, l’accordo con l’Inter non venne raggiunto proprio a causa di una differenza notevole legata al contratto del serbo.