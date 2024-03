Novità Napoli, importante notizia su Osimhen e Politano: è successo in allenamento

Arrivano importanti novità circa l’allenamento del Napoli a Castel Volturno, in particolare sulle condizioni di Osimhen e Politano.

Sosta delle Nazionali importanti per tutti i club, soprattutto per quelle squadre che hanno bisogno di recuperare calciatori importanti e sistemare ciò che ancora non va. Dopo alcuni giorni di riposo post Inter-Napoli, anche la squadra azzurra è tornata ad allenarsi al centro sportivo di Castel Volturno. I partenopei – in tal senso – avranno non solo l’organico ridotto viste le tante convocazioni, ma anche lo stesso staff tecnico sarà mancante di alcuni elementi, a partire dal tecnico Calzona impegnato come CT della Nazionale slovacca.

La sosta sarà comunque importante per rimettere in forma quei calciatori che hanno avuto problemi fisici nell’ultimo periodo. Victor Osimhen è ovviamente tra questi, avendo saltato anche la gara di campionato contro l’Inter a San Siro. Il nigeriano aveva accusato un riacutizzarsi del precedente problema muscolare e, per evitare ricadute, lo staff medico del Napoli ha preferito lasciare a riposo l’attaccante.

Osimhen e Politano lavorano a parte, le ultime dall’allenamento del Napoli

Il sito ufficiale del club partenopeo ha così fornito il solito report riguardante l’allenamento odierno svolto a Castel Volturno. Ecco quanto evidenziato:

Il Napoli si è allenato questa mattina all’SSCN Konami Training Center. Gli azzurri lavorano nella settimana della sosta di per gli impegni delle Nazionali. Il campionato riprenderà il 30 marzo con Napoli-Atalanta, 30esima giornata di Serie A. La squadra ha iniziato la sessione con attivazione e lavoro di forza in palestra. Successivamente il gruppo si è spostato sul campo 1 dove ha svolto esercitazione tecnica e partitina a campo ridotto. Osimhen e Politano hanno svolto allenamento personalizzato in campo.

Come evidenziato, Osimhen non ha ancora ripreso l’allenamento in gruppo con i compagni. Per ora sta lavorando a parte, segno che il problema fisico non è stato ancora completamente riassorbito. Il centravanti continuerà il lavoro personalizzato, almeno fino al recupero totale della condizione fisica. Al momento, comunque, non appare in dubbio la sua presenza per il match di sabato 30 marzo contro l’Atalanta. Osimhen dovrebbe recuperare ed essere a disposizione per una sfida che – presumibilmente – farà da spartiacque alla rincorsa Champions degli azzurri.

Matteo Politano, invece, ha lavorato a parte a seguito di un attacco influenzale che l’ha tenuto ai box nella giornata di ieri. Anche per l’esterno offensivo non dovrebbero esserci problemi circa la presenza contro l’Atalanta in campionato.