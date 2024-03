Mercato Napoli, l’esperto rivela: “Sudakov? Un altro nome è più vicino”, c’è l’indizio

Nuovi aggiornamenti di mercato circa il Napoli, con le parole dell’esperto che suggeriscono ad un possibile colpo azzurro a centrocampo.

La serata di giovedì 21 marzo è stata ampiamente caratterizzata dallo spettacolo dei match delle Nazionali, che hanno visto scendere in campo parecchi calciatori del Napoli. Fra questi, Di Lorenzo con l’Italia oltre che Cajuste con la Svezia, fino ad arrivare a Zielinski con la sua Polonia. In particolare, il centrocampista è anche riuscito a trovare la via del gol grazie a un colpo di testa nel 5-1 contro l’Estonia, che ha visto entrare a tabellino anche Szymanski. Obiettivo targato Napoli proprio in ottica post-Zielinski, il centrocampista del Fenerbahce è stato dipinto in orbita azzurra dall’esperto di mercato. Le parole.

Szymanski-Napoli, Schira positivo sulla trattativa

Autore fin qui di 12 reti e 14 assist in complessive 46 partite con la maglia del Fenerbahce, Sebastian Szymanski ha visto più volte il proprio nome accostato a quello del Napoli. Il centrocampista polacco classe 1999 si trova infatti da tempo nella lista di obiettivi del club azzurro, che vorrebbe puntare sull’ex Dinamo Mosca proprio per sostituire il connazionale Zielinski. Ipotesi di mercato analizzata quest’oggi anche dall’esperto Nico Schira, intervenuto sull’argomento ai microfoni di Radio Marte.

“Szymanski al Napoli? Trattativa fattibile, ci sono in ballo fra i 25 e i 30 milioni“, le prime parole del noto esperto di mercato, in grado di far sperare i tifosi attraverso la successiva aggiunta. “Parliamo di cifre ben più trattabili rispetto a quelle nominate per Sudakov. Gli ottimi rapporti fra Fenerbahce e Napoli potrebbero inoltre favorire il tutto“, la chiusura di Schira. Negli ultimi anni infatti, parecchi sono stati i calciatori in rampa di lancio che gli azzurri hanno pagato profumatamente comprandoli dai gialloblu, come i ben noti Elmas e Kim. Szymaski potrebbe quindi diventare il terzo della lista quest’estate, con la speranza che possa trovare in Campania la stessa fortuna dei due appena citati ma per un lasso di tempo più ampio.

Sebastian Szymanski, il post-Zielinski che serve al Napoli

Qual è il miglior modo per sostituire un calciatore partente? Lo stesso calciatore che ha da poco detto addio. Un ragionamento contorto, quasi impossibile, ma che in casa Napoli potrebbe trovare radici ben fondate. Sebastian Szymanski rappresenta infatti alla perfezione un modello 2.0 del primo Piotr Zielinski visto in azzurro. Veloce, abile a destreggiarsi nello stretto, con un cambio passo da far invidia e un tiro da fuori che tante fortune potrebbe portare ai partenopei. Queste le caratteristiche dell’attuale calciatore del Fenerbahce, che oltre ai ruoli in centrocampo ha svolto anche mansioni sulla fascia destra. Tutto sembrerebbe quindi apparecchiato per un Napoli che, quest’estate, potrebbe strappare un gran talento a prezzi francamente stracciati. Basterà solo tendere la mano in direzione del club turco, sperando poi in una costanza maggiore di Szymanski rispetto a quella del suo connazionale Zielinski.