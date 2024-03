Polonia-Estonia, Zielinski ritrova il sorriso: suo il gol del raddoppio – VIDEO

Arriva nel corso della pausa per le Nazionali la news su Piotr Zielinski. Cosa è accaduto al centrocampista del Napoli in Polonia.

Il Napoli ha ripreso quest’oggi gli allenamenti in quel di Castel Volturno, dopo l’1-1 con l’Inter nell’ultimo turno di Serie A. In particolare, all’interno dell‘SSCN Konami Training Center hanno svolto sessione i soli calciatori non convocati dalle proprie Nazionali nell’attuale pausa, con anche mister Calzona assente a causa dei suoi impegni in Slovacchia. Molto significativa, quindi, la notizia giunta da poco all’ombra del Vesuvio direttamente dalla Polonia, con protagonista il tanto discusso Piotr Zielinski.

Zielinski in gol con la Polonia, l’azzurro vede gli Europei

Impegnato come Kvaratskhelia negli ultimi match di qualificazione ad Euro2024, seppur in un gruppone diverso, Piotr Zielinski è sceso quest’oggi in campo alla guida della sua Polonia, che in quel di Varsavia ha visto pararsi sulla sua strada l’Estonia nella semifinale dei play-off lato A. Un incontro alquanto a senso unico per i polacchi, forti dei favori dei pronostici confermati dal 5-0 maturato in appena 75 minuti. La rete del primo tempo di Frankowski ha difatti aperto i giochi al minuto numero 22, con Piotrowski, l’autogol di Mets e Szymanski che hanno poi chiuso il tutto a venti minuti dal termine. Nel mezzo, l’espulsione di Paskotsi nell’Estonia dopo appena ventisette minuti di gioco e la rete del 2-0 della Polonia, firmata da Piotr Zielinski.

Sempre in grande spolvero quando in campo con la Nazionale il centrocampista, al contrario di quanto ultimamente visto in casa Napoli. Un fattore che ha quindi avuto modo di far bofonchiare qualcosa in merito tra le mura partenopee, dove però un’altra buona notizia è giunta dopo quella inerente Kvaratskhelia in prima serata. In particolare, Zielinski ha trasformato in oro al minuto 50 uno splendido assist ad opera dell’altro “italiano” in campo, Nicola Zalewski, indirizzando ancor di più la Polonia verso l’ultimo atto di tali play-off. A render meno pesante il parziale per l’Estonia, il 5-1 siglato al 78° da Vetkal, che non ha però frenato la corsa biancorossa verso la finale-qualificazione per Euro2024.

Polonia in finale, quando l’ultimo atto verso Euro2024

Grazie al 5-1 di cui sopra, la Polonia ha strappato il primo pass verso la finale dei mini-gironi di qualificazione per Euro2024. Ad accompagnare quindi la formazione biancorossa nell’ultimo atto di questi play-off rivoluzionati, il Galles, uscito vincitore dal confronto casalingo contro la Finlandia per 4 reti a 1. La finale verrà quindi giocata sul suolo polacco alle ore 20.45 del 26 marzo, con Zielinski e compagni giunti difatti ad una partita dalla qualificazione agli Europei. Gli stessi Europei che, in caso di partecipazione, vedranno però la Polonia implicata in un girone di ferro, assieme alle corazzate Francia e Olanda e alla temibile outsider Austria.