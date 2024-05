Cambia il futuro di Osimhen? Chelsea e PSG fanno dietrofront: il motivo

Il futuro di Victor Osimhen è ancora tutto da scrivere: sia il Chelsea che il Psg fanno dietrofront per un motivo.

Il futuro di Victor Osimhen sarà lontano da Napoli. Il centravanti nigeriano, ormai diversi mesi fa, ha espresso la volontà di voler cambiare aria a fine stagione. Nonostante ciò, però, ha sempre dato il massimo per la maglia azzurra ed è uno dei pochi che ha dimostrato di tenerci veramente tanto anche in una stagione così complicata.

Lo scorso dicembre, poi, Osimhen ha compiuto anche un gesto in favore del Napoli. Poco prima del match contro la Roma, ci fu l’ufficialità del rinnovo di contratto di Victor Osimhen. Il centravanti nigeriano, come gesto di ringraziamento verso il club che l’ha lanciato nel grande calcio, ha voluto rinnovare consapevole dell’addio a fine stagione. Il rinnovo, però, sarà fondamentale per il Napoli in quanto garantirà a De Laurentiis di intascare per intero i 130 milioni di euro previsti dalla clausola rescissoria.

Il futuro del centravanti azzurro, però, non è ancora del tutto chiaro. Al momento, infatti, non ci sono accordi con altri club e sia il Chelsea che il PSG si stanno defilando.

Il Chelsea e il PSG si defilano per Osimhen: svelato il motivo

Nelle ultime settimane si è parlato sempre più insistentemente di un interessamento di Chelsea e PSG per Victor Osimhen. Entrambe, infatti, hanno bisogno di un nuovo attaccante in vista della prossima stagione.

I parigini dovranno sostituire Mbappe che qualche giorno fa ha annunciato l’addio; i Blues, invece, hanno bisogno di un attaccante da almeno 20 gol stagionali che possa permettergli di tornare in alto.

Secondo quanto riportato da Nicolò Schira, noto esperto di mercato, su “X“, pare che entrambe le squadre si stiano defilando dalla corsa al centravanti nigeriano.

Schira, infatti, afferma che sia il Chelsea sia il PSG sono sulle tracce di Benjamin Sesko, centravanti classe 2003 seguito da mezza Europa. Nelle scorse settimane anche il Napoli aveva fatto un sondaggio, ma la pista era troppo dispendiosa dal punto di vista economico secondo gli azzurri. La clausola rescissoria presente nel contratto di Sesko con il Lipsia, infatti, è di 65 milioni di euro.

Il Napoli, dal canto suo, vorrebbe dividere in maniera diversa gli introiti della cessione di Osimhen. I 130 milioni, infatti, saranno utilizzati per un colpo in ogni reparto in modo da sostituire Kim MinJae, Piotr Zielinski e ovviamente Victor Osimhen.

Di seguito il tweet di Schira: