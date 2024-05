Fondo arabo a Napoli, De Laurentiis incontra i rappresentanti: cosa è accaduto

Incredibile indiscrezione de “Il Mattino” che rivela di un incontro nella giornata di ieri tra De Laurentiis e il Fondo arabo a Napoli.

La sconfitta contro il Bologna brucia ancora tantissimo per i tifosi azzurri. Il Napoli non è praticamente sceso in campo contro i rossoblù e dopo appena 12′ il match era già interessato. Sebbene il match non avesse grande importanza a causa della pessima situazione di classifica degli azzurri, la partita contro il Bologna di Thiago Motta potrebbe rivelarsi uno spartiacque importante per la storia del club azzurro.

Nel corso del match contro il Felsinei, la Curva A ha interrotto per la prima volta la “pace” che aveva istituito nel corso della passata stagione con Aurelio De Laurentiis. Il 15 aprile dello scorso anno, infatti, gli Ultras e De Laurentiis posarono insieme per uno scatto che certificava la ritrovata compattezza. A poco più da un anno, la tregua sembra essersi dissolta.

Per la prima volta dall’inizio della stagione, dalla Curva dello Stadio Maradona, si sono alzati dei cori pesantissimi nei confronti del patron azzurro, individuato come il colpevole di questa situazione terribile. Gli Ultras, attraverso ai loro cori, invitavano De Laurentiis a lasciare Napoli e il Napoli. Un’ipotesi che al momento non appare possibile, ma secondo quanto rivelato dall’edizione odierna de “Il Mattino” pare che il patron azzurro abbia incontrato i rappresentanti del fondo arabo Pif.

De Laurentiis incontra gli arabi di Pif: i dettagli

La notizia rilanciata questa mattina in edicola dai colleghi de “Il Mattino” potrebbe avere del clamoroso. Pare che Aurelio De Laurentiis, infatti, abbia avuto un incontro con i rappresentanti del fondo arabo Pif, per discutere del piano d’investimenti da parte degli sceicchi nella città di Napoli.

Il fondo Pif è il fondo sovrano dell’Arabia Saudita, uno dei più grandi fondi sovrani del mondo con patrimonio di oltre 925 miliardi di euro. La sua fondazione risale al 1971 e lo scopo è quello di investire per conto dell’Arabia Saudita.

Negli ultimi mesi, pare che Pif abbia scelto Napoli come luogo d’interesse per i propri investimenti. A rivelarlo era stato anche il Sindaco Gaetano Manfredi qualche settimana fa a proposito della questione stadio.

Riguardo all’incontro con De Laurentiis, “Il Mattino” spiega come questo sia avvenuto nella giornata di ieri sul lungomare di Napoli. Al momento, però, non si è ancora parlato dell’ipotesi di cessione del club. De Laurentiis, infatti, non vuole assolutamente cedere il proprio gioiello.

Secondo le ultime notizie, pare che lo scopo di questo incontro sia quello di parlare solo di investimenti, partnership commerciali e soprattutto cinema. Pif infatti, vorrebbe sbarcare con questo mondo in Arabia Saudita e sicuramente l’esperienza in questo campo di Aurelio De Laurentiis potrebbe rivelarsi decisiva.