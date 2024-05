Nuovo allenatore Napoli: “Chiuso l’accordo”, svolta in panchina

Il nome del prossimo allenatore del Napoli non è ancora stato svelato, ma l’accordo con il tecnico potrebbe essere già stato trovato: la svolta.

Saranno davvero tantissimi i cambiamenti che vivrà il Napoli la prossima estate. L’attuale stagione dei partenopei, infatti, obbliga Aurelio De Laurentiis a prendere delle decisioni importanti riguardo il futuro del club.

Gli azzurri, infatti, hanno fallito ogni obiettivo che la dirigenza aveva prefissato ai nastri di partenza di questa stagione. Per tornare nelle zone alte della classifica, dunque, c’è bisogno di un taglio netto con il recente passato. De Laurentiis ha scelto di intraprendere la strada della rivoluzione in estate e le prime posse potrebbero essere già state portate a termine.

Il primo tassello della rivoluzione porta il nome di Giovanni Manna. L’accordo per il ruolo di ds con l’attuale dirigente della Juventus è stato trovati già alcuni mesi fa. Manna, infatti, sta già lavorando per il Napoli nonostante non sia stato ancora annunciato il suo trasferimento in azzurro.

Aurelio De Laurentiis, poi, insieme al futuro ds del Napoli, deve scegliere il prossimo allenatore degli azzurri: nelle ultime ore potrebbe esserci stata la svolta.

Nuovo allenatore Napoli, c’è una svolta a sorpresa

Aurelio De Laurentiis non vuole assolutamente sbagliare la scelta del prossimo allenatore in vista della prossima stagione. Il patron azzurro, infatti, ha ammesso l’errore di aver scelto Rudi Garcìa la scorsa estate, ma non può permettersi di ripeterlo. Un’altra stagione fallimentare, infatti, complicherebbe moltissimo il futuro del Napoli.

I tecnici rimasti in corsa per la panchina azzurra sono ormai noti a molti. Si tratta ovviamente di Conte, Pioli, Gasperini e Italiano.

L’edizione odierna de “Il Mattino“, però, rivela la mossa di Giovanni Manna in vista del suo arrivo a Napoli. Consapevole che Vincenzo Italiano lascerà la Fiorentina perchè il suo contratto si esaurirà a giugno, si è già mosso nella direzione che porta all’ex tecnico dello Spezia.

Sempre secondo “Il Mattino“, pare che Manna abbia addirittura già trovato l’accordo per portare Italiano al Napoli. Questa, però, sembrerebbe non essere una scelta coraggiosa, ma bensì che può dare tranquillità agli azzurri nelle prossime settimane.

Sempre secondo “Il Mattino“, infatti, pare che i casting di Aurelio De Laurentiis potrebbero andare ancora per le lunghe e le possibilità di vedere altri tecnici sulla panchina del Napoli sono ancora ampie. L’accordo con Italiano, però, sarebbe una sorta di paracadute nel caso in cui non dovessero andare in porto le trattative con gli altri tecnici.