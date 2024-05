Gasperini, contatto con De Laurentiis: retroscena a sorpresa sul Napoli

Gasperini prossimo allenatore del Napoli? Nel post Atalanta-Roma il tecnico racconta dell’interesse di De Laurentiis: le sue dichiarazioni

Sono settimane calde per quanto riguarda la scelta del prossimo allenatore del Napoli. Oltre Conte, sul taccuino di De Laurentiis ci sono anche Gasperini, Pioli e Italiano, opzioni senza dubbio più fattibili economicamente parlando. Il tecnico dell’Atalanta questa settimana si giocherà la possibilità di vincere il primo trofeo sulla panchina della Dea, in finale di Coppa Italia contro la Juventus. Poi, una settimana dopo, la storica semifinale di Europa League contro il Bayer Leverkusen. Due crocevia per l’esperienza di Gasperini a Bergamo.

L’Atalanta arriva al match in ottime condizioni. Questa sera la squadra lombarda ha ottenuto un’importante vittoria contro la Roma, in un match chiave per la Zona Champions. Il risultato finale parla chiaro, 2-1 in favore della Dea, che ora è davvero ad un passo dalla qualificazione.

Le dichiarazioni di Gasperini sul Napoli

Durante il post partita a Sky Sports, durante la trasmissione di Sky Calcio Club, Fabio Caressa non ha esitato a chiedere a Gasperini del futuro e, in particolare, della possibilità Napoli.

Di seguito un passaggio delle sue dichiarazioni a Sky Sports:

LA DOMANDA DI CARESSA: “De Laurentiis mi ha raccontato una storia: tanti anni fa ti aveva fatto un contratto su un tovagliolo, che poi si è ripreso. Hai già deciso il tuo futuro?” LA RISPOSTA DI GASPERINI: “Sì, era il 2011. Poi sono andato all’Inter. Devo dire che il presidente De Laurentiis ha sempre manifestato stima nei miei confronti, anche quando andavo a giocare a Napoli. Ma in questo momento non ho nemmeno tempo per pensare al futuro. Sono condizionato da questa stagione”.

Gasperini – De Laurentiis: il primo contatto nel 2011

Non si tratta quindi di una questione nuova. De Laurentiis e Gasperini in passato hanno già parlato. Correva l’anno 2011 e Gasperini terminava la sua lunga esperienza sulla panchina del Genoa. Il patron azzurro voleva il tecnico sulla panchina del Napoli, ma Gasp ha optato per l’Inter. E chissà che 13 anni dopo i destini dell’attuale tecnico dell’Atalanta e del Napoli non possano riunirsi.

Stando alle ultime indiscrezioni di mercato, De Laurentiis ha già presentato una prima offerta a Gasperini, che a fine campionato, in base ai risultati dell’Atalanta nelle Coppe e in campionato deciderà. Bisognerà capire se vuole lasciare da vincente, dare continuità al progetto oppure buttarsi totalmente in una nuova esperienza.