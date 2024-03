Calciomercato, notizia da non credere: “Kim in Serie A”, destinazione a sorpresa

Kim Minjae sta vivendo un momento non semplice al Bayern Monaco: su di lui è pronto a irrompere un club di Serie A.

Senza dubbio, Kim Minjae è tra i simboli più evidenti di un Napoli che, nella scorsa stagione, ha portato a casa uno Scudetto che ha riscritto la storia recente del club partenopeo. Il difensore, ormai ex azzurro, si è preso un posto importante nel cuore dei tifosi partenopei, che ancora oggi lo rimpiangono alla luce di una fase difensiva dimostrata in questa stagione che, sicuramente, ha patito la sua partenza destinazione Bayern Monaco. Il club di Aurelio De Laurentiis, nella scorsa estate, non ha potuto fare altrimenti, in quanto nel suo contratto era presente una clausola rescissoria pagata in maniera puntuale dalla squadra tedesca.

L’impatto con la Bundesliga, però, sembrerebbe non essere andato secondo quanto sperato dallo stesso ex numero 3 dei partenopei: nelle ultime uscite è partito spesso e volentieri dalla panchina, alimentando anche un certo malcontento da parte del diretto interessato. Quest’oggi, l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport profila uno scenario davvero incredibile per Kim Minjae che potrebbe, clamorosamente, tornare in Serie A e non in maglia Napoli.

Kim verso la Serie A? C’è l’Inter

La squadra interessata a Kim Minjae, qualora quest’ultimo dovesse dire addio al Bayern Monaco dopo appena dodici mesi, sembrerebbe essere l’Inter.

A svelarlo è l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, secondo cui il coreano sarebbe un giocatore che il Direttore sportivo nerazzurro Piero Ausilio seguiva fin dai tempi del Fenerbahce, mettendolo nel mirino quando nel luglio 2022 il PSG provò a portare via Skriniar (dunque, prima del suo passaggio in azzurro, ndr). La situazione venutasi a creare in casa bavarese permette di sognare alla dirigenza nerazzurra, che pensa magari a un’operazione a titolo temporaneo. Frattanto, restano anche in piedi altre ipotesi per l’Inter, con un possibile ritorno di fiamma per il difensore della Roma Chris Smalling e per un altro ex obiettivo del Napoli come Konstantinos Mavropanos.

Caso Acerbi e non solo: perché l’Inter pensa all’ex Napoli Kim

La notizia che svela l’interesse dell’Inter per Kim Minjae lascia sicuramente tutti sorpresi. Ma La Gazzetta dello Sport oggi in edicola svela anche il motivo per cui i nerazzurri possono tentare l’affondo per l’ex guerriero azzurro. La ragione di un possibile affare importante in difesa è dovuto al caso Acerbi: il difensore resta sotto osservazione in attesa che la Procura prenda posizione dopo il presunto insulto razzista a Juan Jesus, valutandone eventualmente anche una cessione. Un altro motivo preso in esame è che negli ultimi tempi c’è stato un calo di prestazione da parte di de Vrij, fattore che starebbe spingendo l’Inter a un colpo non banale per il pacchetto difensivo.