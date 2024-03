“È vero che ti vuole il Napoli?”: il direttore sportivo è sicuro e manda un messaggio a De Laurentiis

Si apre nuovamente il capitolo direttore sportivo-Napoli. Le parole del diretto interessato sulle voci di un suo approdo in azzurro a fine stagione.

In casa Napoli è pausa dopo l’1-1 maturato a San Siro, in attesa di ritornare in campo per il rush finale della Serie A 23/24. Una sosta per le Nazionali, questa, in grado quindi di placare gli animi azzurri per qualche istante, in modo da far recuperare la condizione a coloro non partiti per i propri impegni intercontinentali e di far carburare ancor di più le gambe ai convocati in Nazionale. Con lo stop al campionato però, numerose sono state le voci di mercato innalzatesi in orbita Napoli, con il Direttore sportivo che avrebbe da poco risposto alle news circa il suo possibile approdo in azzurro la prossima stagione. Quanto detto alle penne di Anteprima24.it.

Matteo Lovisa al Napoli, le parole del Ds della Juve Stabia

Gran protagonista della splendida stagione dello Juve Stabia in Lega Pro, Matteo Lovisa ha fortificato ancor di più il proprio status da giovane direttore. Il classe ’97, dopo gli inizi al Pordenone, ha infatti contribuito a pieno alla completa esplosione delle “vespe” di Castellammare, di cui ad oggi è sia Direttore sportivo che Direttore tecnico. Un traguardo niente male per un ragazzo di appena ventisette anni, accostato quindi anche al Napoli negli scorsi giorni. D’innanzi a voci di “mercato” di questo calibro, ecco però arrivare le parole dello stesso Lovisa alle penne di Anteprima24.it.

“Se sono pronto a un salto di qualità? Queste sono cose che spetta decidere agli addetti ai lavori, non sono concentrato su questo. A marzo è ancora presto per parlare di nuova avventura, che sia a Napoli oppure altrove“, le parole del Direttore. “Attualmente ho contratto con la Juve Stabia fino al 2026, a Castellammare sono felice. Se a fine stagione arriveranno offerte irrinunciabili le valuterò con il presidente“, la conclusione di Lovisa.

Lovisa-Napoli, De Laurentiis lo vorrebbe anche al Bari

Messo un punto esclamativo sulle voci inerenti a un suo passaggio al Napoli, Lovisa ha anche affrontato altre voci sempre in ottica famiglia De Laurentiis. Qualche mese fa, l’attuale Ds e Dt dello Juve Stabia fu infatti affiancato anche al Bari, in modo da lasciare la squadra pugliese in ottime mani e permettere invece la “promozione” di Ciro Polito nella società campana. Uno scenario, questo, che francamente però cozza con le idee di crescita dello stesso Lovisa, che a Bari si troverebbe ad agire nella stessa Serie B ormai ad un passo dalla conquista anche con lo Juve Stabia.

Difficilmente il classe 1997 cambierebbe aria rimanendo però nella stessa categoria, con l’addio a Castellammare che potrebbe essere invece reso possibile dall’ampio salto al Napoli. A suo modo, tale scelta rappresenterebbe anche l’ennesimo colpo di teatro targato Aurelio De Laurentiis, che affiderebbe uno dei principali club d’Italia a un Direttore tanto giovane quanto deciso ed intraprendente.